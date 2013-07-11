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Mehmet Tombul: Polis, oğlumun kaldığı hastane odasına zorla girmek istedi

Gezi Parkı müdahalesinde yaralanan Mustafa Ali Tombul'un babası, polislerin oğlunun yoğun bakım ünitesindeki odasına zorla girmeye çalıştıklarını söyledi

11 Temmuz 2013 17:50

6 temmuz günü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte Gezi Parkı'nı halka açtıklarını duyurdu. Açılışın ardından Gezi Parkı'nda forum düzenlemek için toplanan gruplara yapılan polis müdahalesi esnasında, biber gazı kapsülüyle başından vurulduğu belirtilen, Mustafa Ali Tombul'un doktorların ilaçları keserek uyanmasını bekledikleri sırada fenalaştığı bildirildi.

Mustafa Ali'nin babası Mehmet Tombul Hürriyet gazetesinden Seyit Erçiçek'e verdiği röportajda oğlunun durumunun çok ciddi olduğunu söylerken, polislerin hâla yoğun bakımda tutulan Mustafa Ali'nin odasına girmek istediğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinde konuya ilişkin çıkan haber şöyle:


"Oğlum eylemci değildi"


Bunun üzerine doktorlar Mustafa Ali Tombul’u ilaçla tekrar uyuttu. Kafatasından alınan kemik parçası karın boşluğuna yerleştirilen Mustafa Ali Tombul’un babası Mehmet Tombul oğlunun bilerek vurulduğunu söyledi. Oğlunun beyninde büyük hasar oluştuğunu söyleyen Mehmet Tombul “Vurulduğu anı sadece kendisi biliyordu. Ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz? Onun yerine kendimi koymaya çalışıyorum. İnanın o anı yaşamak istiyorum” diye konuştu. Baba Mehmet Tombul sözlerine şöyle deval etti: Oğlumun durumu kritik, oğlum eylemci değildi. İstanbul’a gezmeye gelmişti. Ali’nin eski sağlığına kavuşması için herkesin duasını istiyorum.


"Polis benim dahi zorla girdiğim odaya girmeye çalışıyor"


Yetkililerden olayın soruşturulmasını isteyen Mehmet Tombul sözlerine şöyle devam etti: “Polis benim dahi zorla girdiğim yoğun bakıma girmeye çalışıyor. Kimsenin girmeye hakkı yok. Doktora sorarsın, başhekime sorarsın. Beni olayın ardından hiç kimse aramadı. Yetkililerin olayı soruşturmasını istiyorum. Ben de sorumluların bulunması için elimden geleni yapacağım”

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