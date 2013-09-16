Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire'nin AKP'ye katıldı

Mardin Dargeçit'te yedi yurttaş ve bir askerin kaybedilmesinden sorumlu tutulan Gümüşlük Belediye Başkanı, emekli albay Mehmet Tire'nin AKP'ye katıldı.

Mardin Dargeçit’te 1995’te kaybedilen Seyhan Doğan’ın ailesi, oğlunu bulamadan vefat eden anne Asiye Doğan ve baba Ramazan Doğan’ı nihayet bir araya getiriyor. Seyhan Doğan’ın ağabeyleri, İstanbul’da iki ayrı mezarlıkta defnettikleri anne ve babasının mezarlarını bugün açarak Dargeçit’e götürecek ve kardeşleriyle yan yana gömecek. Ağabey Kadri Doğan, "Annem yaşarken, eğer kemiklerini bulursanız beni yanına gömün, demişti" diyor.

Mezarları bugün açılıyor

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Mardin’in Dargeçit ilçesinde, 1995 yılında PKK ’ya yardım ettikleri gerekçesiyle jandarma tarafından 9 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 11 yaşındaki Hazni Doğan ve 28 yaşındaki Hayat Altınkaynak bırakılırken; aralarında Hazni Doğan’ın ağabeyi Seyhan’ın da bulunduğu 7 kişiden bir daha haber alınamadı. Bu süreçte, Seyhan Doğan’ın annesi Asiye, oğlunun jandarma tarafından kaybedildiğini açıklayınca gözaltına alındı. Yirmi gün tutulan Doğan, kötü muameleye uğradı. Bırakıldıktan sonra Cumartesi Anneleri’ne katıldı. Ve hayata veda ettiği 2000 yılına kadar oğlunu aradı. Ölümünden sonra bu arayışı, eşi Ramazan Doğan sürdürdü. Baba Doğan da 2010’da hayatını kaybetti. Doğan çiftinin ömrü, ‘hayal’lerinin gerçekleşmesine yetmedi. Ailelerin ve Mardin İHD’nin takibi sonucu 17 Şubat 2012’de Dargeçit’in Bağözü Köyü’nde kazı çalışması yapıldı. Bu yıl çıkarılan kemiklerden birisinin Seyhan Doğan’a ait olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu’nun raporu sonrası Doğan Ailesi, anne ve babaları ile kardeşlerini buluşturmaya karar verdi. Ağabey Kadri Doğan, ölümünden önce annesinin “Oğlumu bulursanız ya kemiklerini benim yanıma ya da beni onun yanına gömün” dediğini belirterek “Bu vasiyeti yerine getireceğiz” diyor. Doğan, anne ve babasının oğullarını bulabilmek adına çok çile çektiğini ifade ederek “Bu iki insan bu çocuk için ömrünü verdi. O kadar çaba gösterdiler ki... Annem cezaevine girdi, işkence yedi. Dayak yedi, işitmediği laf kalmadı” diyor. Doğan, İstanbul’da annesi ve babasına ait mezarları bugün açarak, iki cenazeyi Dargeçit’e götüreceklerini, Seyhan Doğan’ın kemikleriyle yan yana toprağa vereceklerini belirtiyor.

Albay Tire AKP ’ye katıldı

Mardin Dargeçit kayıplarının sorumlusu olmakla itham edilen dönemin Jandarma Komutanı ve bugünün Bodrum Gümüşlük Belediye Başkanı emekli asker Mehmet Tire, geçen hafta DP’den istifa ederek AKP’ye katıldı. Kadri Doğan, Tire’nin partisini değiştirmesi konusunda, “Kendini kurtarmaya çalışıyor. ‘Buraya geçersem bir şey olmayabilir, belki sahip çıkarlar’ diye düşünüyor” diyor.