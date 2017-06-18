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Magazin

Mehmet Şimşek'ten 'Katy Perry'li paylaşım

"Çok takipçim var diye düşünüyordum..."

18 Haziran 2017 17:13

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Çok takipçim var diye düşünüyordum. Katy Perry 100 milyon takipçiye ulaşmış" ifadesini kullandı. 

Şimşek'in paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü; söz konusu paylaşım çok kez alıntılandı.

Mehmet Şimşek'in paylaşımı şöyle:

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