Mehmet Şimşek'ten 'Katy Perry'li paylaşım

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Çok takipçim var diye düşünüyordum. Katy Perry 100 milyon takipçiye ulaşmış" ifadesini kullandı.

Şimşek'in paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü; söz konusu paylaşım çok kez alıntılandı.

Mehmet Şimşek'in paylaşımı şöyle:

Çok takipçim var diye düşünüyordum :-) @katyperry 100 milyon takipçiye ulaşmış.



I thought that I had many followers https://t.co/s3Vcs7JYZz