Mehmet Şimşek'ten ihracatçılara mesaj: Her türlü desteği vermeye hazırız

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)

\'SERAMİK Banyo Mutfak Fuarı\'nın açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, reel sektör temsilcilerine seslenerek \"Türkiye\'nin bugünden daha çok ihracat odaklı şekilde kendini konumlandırması gibi bir hedefi var. Hükümet olarak sizin yanınızdayız, her türlü desteği vermeye hazırız\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Yeşilköy\'deki CNR Fuar Merkezi\'nde düzenlenen \'UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı\'nın açılışına katıldı. Programda Başbakan Yardımcısı Şimşek\'in yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin ile seramik banyo ve mutfak sektörünün temsilcileri yer aldı. Açılış konuşması yapan Şimşek, seramik, banyo ve mutfak sektörünün Türkiye ekonomisi açısından önemli bir itici güç ve yerel katma değeri açısından da yüksek bir sektör olduğunu söyledi. Sektörün ihracatta 2017\'de yüzde 10\'luk bir artışının olduğunu ve bunu da \'mütevazi\' bir rakam olarak gördüğünü kaydeden Şimşek, ihracat noktasında daha iyi bir noktada olmasını beklentisi içinde olduklarını dile getirdi.

\"YAKIN ZAMANDA SIKILAŞMANIN ETKİLERİ HİSSEDİLECEK\"

Dünya ekonomisinin küresel kriz sonrası güçlü bir toparlanma içerisinde olduğunu aktaran Şimşek, \"Bütün dünya senkronize biçimde, büyüyor. Bu olumlu bir gelişme. Ama bu büyüme önemli ölçüde küresel parasal genişleme ile sağlandı. Parasal genişlemenin sınırları var. Hatta büyüme daha da güçlenirse bir miktar finansal koşullarda sıkılaşma olması ihtimali yüksek. Yakın zamanda bu sıkılaşmanın etkileri hissedilecek\" diye konuştu.

\"HÜKÜMET OLARAK SİZİN YANINIZDAYIZ\"

Şimşek, Türkiye\'nin bugünden daha çok ihracat odaklı şekilde kendimi konumlandırması gibi bir hedefi olduğunu belirterek, sektör temsilcilerine \"Hükümet olarak sizin yanınızdayız, her türlü desteği vermeye hazırız\" mesajı verdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek şunları söyledi:

\"Çünkü büyümeyi bu şekilde çok daha kalıcı, sürdürülebilir ve yüksek tutabiliriz. Son 5 yılda Türkiye ortalama 5,7 büyüdü. Ondan öncede Cumhuriyetin kuruluşundan 2002\'ye kadar yüzde 4,7 büyümüş. Bu bir puanlık fark muazzamdır. Türkiye\'nin büyümesini yüzde 5\'in üzerinde tutmasıyla yüzde 4\'ün üzerinde tutması arasında çok büyük bir fark var. Bu büyümeyi önümüzdeki dönemde daha dengeli bir hale getirmek için bir miktar daha AR-GE\'ye özellikle sizin sektörde daha çok tasarıma, ki siz tasarımla büyük fark yaratabilirsiniz. Bu alanda dünyanın en büyük ikinci fuarını düzenliyorsanız. Bu çok ciddi birikime işaret ediyor. Bunu tasarım ile taçlandırıp ürünlerimizi bütün dünyada daha yüksek kar marjı ile nasıl satarız ona odaklanmamız lazım.\"

İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİ\'NDE HEDEF İLK 20

Türkiye\'nin en büyük darboğazının \'cari açık\' olduğunu ve bu nedenle ihracatın çok önemli olduğunu belirten Mehmet Şimşek, bundan sakınmak için de beşeri sermayeye, alt yapıya ve \'AR-GE\', \'girişimcilik\' ile \'inovasyona öncelik verdiklerinin altını çizdi. Şimşek, Türkiye\'yi şoklara karşı sihirli kılacak tek formülün daha çok reform olduğuna vurgu yaptı. Şimşek, \"Yakın dönemde birinci sınıf, yatırım ortamını iyileştiren bir reformu hayata geçirdik. Şimdi şirket kurmak için sadece Ticaret Sicil Müdürlüğü\'ne gidip 10-15 dakikada işlemlerini bitirebilirsiniz. Yatırım ortamını iyileştirmede Dünya Bankası\'nın \'iş yapma kolaylığı endeksi\'nde 190 ülke arasında ilk 20\'yi hedefliyoruz. Şu anda 60\'ıncı sıradayız\" dedi.

KATMA DEĞER VERGİSİ MECLİSE GELECEK

Önümüzdeki hafta içerisinde katma değer vergisine ilişkin bir reform tasarısının Meclis\'e geleceğini anımsatan Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu tasarıya ilişkin, \"Amacımız, üretici ve ihracatçı için kolaylaştırmak, finansman yükünü sizin üzerinize bırakmamak. Bizim size tavsiyemiz, \'biraz daha AR-GE yapın, size para verelim\'. Tasarıma odaklanın. İhracat yapın, size destek verelim. Mümkün oldukça ithalata bağımlılığı nasıl daha aza indirebiliriz diye çalışıyoruz. Yerlileştirme komitelerimiz var. Harıl harıl bir çok alanda Türkiye\'nin dışa bağımlılığını nasıl azaltırız? Bunu çok önemsiyoruz\" şeklinde konuştu.

\"2007\'DEN BU YANA 8,5 MİLYON İNSANA İSTİHDAM SAĞLANDI\"

Mehmet Şimşek, \"Türkiye bütün olumsuzluklara rağmen \'başaracak\'. Yakın coğrafyamızdaki sıkıntılar bizi biraz aşağıya çekiyor, enerjimizi bir kısmını alıp götürüyor. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok. 2007\'den bu yana Türkiye 8,5 milyondan fazla insanına net istihdam sağlamıştır. Avrupa Birliği(AB) 28 ülkeden oluşuyor ve nüfusu 510 milyon. AB, 2007\'den bu yana sadece 5,2 milyon kişiye istihdam sağlamıştır. Türkiye tek başına, 80 milyon nüfuslu bir ülke 8,5 milyondan fazla vatandaşına iş bulmuştur. Bu büyüme var ve insanına yansıyor\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Şimşek, daha sonra da stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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