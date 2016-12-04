Mehmet Şimşek'ten 'BES' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik katılım sürecinin 1 Ocak 2017'den itibaren başlayacağını hatırlatarak, Hazine Müsteşarlığı olarak sürecin daha sağlıklı, verimli ve etkin işlemesi için sisteme "kademeli geçiş" kararı aldıklarını açıkladı. Şimşek, buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararının da imzaya açıldığını bildirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Şimşek, Türkiye'nin kalıcı zenginliği yakalaması, yatırımları artırması, cari açığı azaltması bakımından düşük olan tasarruf oranlarını daha da yükseltmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu amaçla BES'in kapsayıcılığının artırılması ve sistemin tabana yayılması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Şimşek, bu kapsamda işyeri bazında özel emeklilikplanlarına yönelik bir uygulama olan BES'te otomatik katılımı 1 Ocak 2017'de hayata geçireceklerini kaydetti.

BES'te otomatik katılım düzenlemesi için sigorta şirketleri ile sık sık bir araya geldiklerini ve istişarelerde bulunduklarını anlatan Şimşek, sürecin daha etkin, sağlıklı ve verimli işlemesi için Hazinenin sektöre kademeli geçiş modeli sunduğunu, sektörün de bunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Şimşek, kamu ve özel sektör çalışanlarının BES'te otomatik katılımda kademeli geçişi öngören Bakanlar Kurulu kararının imzaya açıldığını belirterek, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Düzenlemeye göre ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme geçecek. 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör, 1 Temmuz 2017'de, mahalli idareler ve KİT'ler ise 1 Ocak 2018'den itibaren sisteme dahil olacak. Öte yandan özel sektörde faaliyet gösteren, 10-49 çalışanı olanlar işverenler aracılığıyla 1 Temmuz 2018'den itibaren, 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 2019'dan itibaren sisteme girebilecek. Bu şekilde mevcut durumda 14 milyonun üzerinde çalışanımız sisteme dahil olacak"

"Çalışanların sistemde kalması için cömert davrandık"

Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere belirli şartlar çerçevesinde plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanan bu sistem ile çalışanların emeklilik döneminde refah düzeylerinin korunacağını vurgulayan Şimşek, kanuna göre işverenlerin, çalışanlarını belirledikleri emeklilik şirketinin planına dahil edeceğini söyledi.

Çalışanlar tarafından ödenecek katkı payı tutarının, prime esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutar olacağını belirten Şimşek, "İsteğe göre artırılabilecek söz konusu tutar, çalışana ödenecek ücretten işverence kesilerek işverenin sözleşme imzaladığı emeklilik şirketine aktarılacak ve katkı payları çalışanın seçtiği fonlarda yatırıma yönlendirilecek." dedi.

Şimşek, çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 devlet katkısı teşviği verileceğine işaret ederek, iki aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacağını söyledi.

Ayrıca, emeklilik halinde, hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortası ile almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5’i ilave devlet katkısı teşviği verileceğini anlatan Şimşek, "İşçi ve kamu görevlisi olarak çalıştırılmak üzere işe başlatılan 45 yaşını doldurmamış olan çalışanlar tedricen dahil edilecektir. Bununla birlikte, kamu görevlisi ve işçi olarak istihdam edilen 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar da aynı şekilde otomatik katılım aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine dahil olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak çalışanların söz konusu sistemde kalması için son derece cömert davrandıklarını, önemli teşvikler sunduklarını dile getiren Şimşek, "Çalışanlarımız sistemden çıkmayarak, bu tarihi fırsatı iyi değerlendirmelidir." diye konuştu.