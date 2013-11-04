Mehmet Şimşek'ten AKP'ye sitem: Vergisiz asgari ücreti iyi düşündünüz mü?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni anayasada yer alması düşünülen asgari ücret alanlardan vergi mükellefiyetinin kaldırılmasına ilişkin 'asgari ücretin vergi dışı bırakılması başta olmak üzere mali konularda devlete önemli külfet getiriyorsunuz. Devlet bunun altından kalkabilecek mi? İyi düşündünüz mü? İlgili bakanlarla da görüş alışverişinde bulunulmalıydı” dedi.

AKP'nin Kızılcahamam'daki kampının ilk günü basına kapalı yapılan görüşmelerde yeni anayasa çalışmalarında gelinen son noktada masaya yatırıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin kampta bir sunum yaptı. Milliyet'ten Abdullah Karakuş'un haberine göre, 60 madde üzerinde mutabakat olduğunu belirten Şahin, bu hafta da görüşmelerin süreceğini dile getirdi. CHP’nin bu hafta partileriyle görüşmeler yaparak uzlaşılan 60 madde ile ilgili yanıt vereceğini belirten Şahin’den sonra söz alan Maliye Bakanı Şimşek çekincelerini dile getirdi. Paketteki 9 maddenin mali konularla ilgili olduğunu ve kendilerini ilgilendirdiğini belirten Şimşek, bu konularda ilgili bakanlıklarla dialoga geçilmesini istedi.

AKP'de vergi mükellefiyeti konusunda fikir ayrılıkları yaşanırken, T24 yazarlarından Emrah Akın bugünkü "Vergi mükellefi sayısına bakınca Türkiye hangi ligde?" başlıklı yazısında, "OECD verilerine bakınca Türkiye’nin faal mükellef sayısını dengeli şekilde yükseltmesi elzem görünüyor. Bu ekonominin kayıt altına alınması, verginin tabana yayılması ve dolayısıyla istikrarlı bir büyüme için önemli" ifadelerini kullandı.

Şimşek’in, “asgari ücretin vergi dışı bırakılması olmak üzere mali konularda devlete önemli külfet getiriyorsunuz. Devlet bunun altından kalkabilecek mi? İyi düşündünüz mü? İlgili bakanlarla da görüş alışverişinde bulunulmalıydı” dediği öğrenildi. Şahin ise Şimşek’e mutabakat çerçevesinde adım atıldığını söyledi.