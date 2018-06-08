Mehmet Şimşek'ten 17 bankanın notunu düşüren Moody's'e tepki!

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek , Moody's'in bankacılık sektörü ile ilgili kararına tepki gösterdi. Şimşek kararın ardından "Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.7, kur ve faiz artışı sonrasında bile yüzde 15" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Şimşek, "Takipteki kredilerin oranı yüzde 2.9 ve yüzde 75 genel karşılık ayrılmış. Sektörün özkaynak karlılığı yüzde 16. Bankaların kaldıraç düzeyi düşük. Aktif/Özkaynak sadece 8.7 kat" açıklamalarını yaptı.

Devletin borcunun artmadığını belirten Şimşek, "Brüt kamu borç stokunun (iç +dış) milli gelire oranı 2002’de yüzde 72 idi. 2017 sonunda yüzde 28.3’e düştü. Dünya ortalaması yüzde 87" ifadelerini kullandı.