Mehmet Şimşek'e 'Yılın Maliye Bakanı' ödülü

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Emerging Markets" dergisi tarafından "Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri Yılın Maliye Bakanı" seçildi. Bütçe çalışmaları dolayısıyla törene katılamayan Şimşek'in ödülünü Washington Büyükelçisi Namık Tan aldı.

"Emerging Markets"ın 2013 yılı başarılı maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ödülleri, ABD'nin başkenti Washington'da, Willard Otel'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Maliye Bakanı Şimşek, "Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri Yılın Maliye Bakanı" seçildi. Böylece, söz konusu ödüle ilk kez Türkiye'den bir bakan layık görüldü.

Latin Amerika bölgesinde Kolombiyalı Mauricio Cardenas, Asya'da Filipinli Cesar Purisima, Ortadoğu'da Faslı Nizar Bakara, Afrika'da Güney Afrikalı Pravin Gordhan, diğer yılın başarılı maliye bakanları olmaya layık görüldü.

Yılın en başarılı merkez bankası başkanları kategorisinde ise Latin Amerika'da Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens, Asya'da Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan, Ortadoğu'da Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, Afrika'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Sanusi Lamido Sanusi, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında da Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Miroslav Singer, ödülün sahibi oldu.

Başçı geçen yıl almıştı

Bu arada, Türkiye'den daha önce eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz 2007 ve 2009 yıllarında, Erdem Başçı ise geçen yıl, ödüle layık görülmüşlerdi.