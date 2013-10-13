T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mehmet Şimşek'e 'Yılın Maliye Bakanı' ödülü

Türkiye'den daha önce eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz 2007 ve 2009 yıllarında, Erdem Başçı ise geçen yıl, ödüle layık görülmüşlerdi

13 Ekim 2013 15:13

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Emerging Markets" dergisi tarafından "Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri Yılın Maliye Bakanı" seçildi. Bütçe çalışmaları dolayısıyla törene katılamayan Şimşek'in ödülünü Washington Büyükelçisi Namık Tan aldı.

"Emerging Markets"ın 2013 yılı başarılı maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ödülleri, ABD'nin başkenti Washington'da, Willard Otel'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Maliye Bakanı Şimşek, "Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri Yılın Maliye Bakanı" seçildi. Böylece, söz konusu ödüle ilk kez Türkiye'den bir bakan layık görüldü.

Latin Amerika bölgesinde Kolombiyalı Mauricio Cardenas, Asya'da Filipinli Cesar Purisima, Ortadoğu'da Faslı Nizar Bakara, Afrika'da Güney Afrikalı Pravin Gordhan, diğer yılın başarılı maliye bakanları olmaya layık görüldü.

Yılın en başarılı merkez bankası başkanları kategorisinde ise Latin Amerika'da Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens, Asya'da Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan, Ortadoğu'da Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, Afrika'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Sanusi Lamido Sanusi, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında da Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Miroslav Singer, ödülün sahibi oldu.

 

Başçı geçen yıl almıştı

 

 

Bu arada, Türkiye'den daha önce eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz 2007 ve 2009 yıllarında, Erdem Başçı ise geçen yıl, ödüle layık görülmüşlerdi.

 

ETİKETLER

maliye bakanımehmet şimşekyılın bakanı ödülüwashington büyükelçisibütçe görüşmeleriemerging marketsabdnamık tanerdem başçıdurmuş yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24