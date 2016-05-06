Mehmet Şimşek: Başkasının parasıyla uzun süreli büyüyemeyiz

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Cari açığı bu sene yüzde 4'ün altına çekmeyi hedefliyorduk, turizm yüzünden olmayabilir" dedi. Şimşek, "Türkiye’nin yatırıma ihtiyacı var. Bu yatırımları iç tasarruflarla finanse etmeli Türkiye. Yarını güçlü bir şekilde kurgulayacaksak, biz başkasının parasıyla uzun süreli büyüyemeyiz" dedi.

Şimşek, Türkiye ve dünya için çok temel sorunlar olduğunu ifade ederek, “Biz geçici bir bahar havası yaşıyoruz. Bu geçici bahar havasına aldanmamak lazım çünkü bunlar gelip geçicidir. Asil olan bizim yapısal sorunlara çözüm üretmemizdir. Hükümetlerimizin de aslında uzun bir süredir çabası bu noktadadır. Aslında 2000’li yılların başında itibaren Türkiye’nin bir çok yapısal sorunu masaya yatırıldı bir kısmına çözümler üretildi. Ama bu reform süreci dinamik bir süreçtir, süreklilik arz eder ve çözüm üretmeyi gerektirir” dedi.

"Yüzde 5'lik büyümeyi

bugünkü çabayla yakalayamaz"

Şimşek, “Bu seneye ilişkin büyüme esas itibariyle iç talebin bir miktar güçlü seyredeceğine dayalıdır. Fakat orta vadeli yüksek büyüme hedefleriniz tutturmamız için mutlaka bir süredir üzerinde konuştuğumuz, kamuoyuyla paylaştığımız yol haritasını çok net olarak belirlediğimiz yapısal reformların güçlü bir şekilde uygulanması koşuluna bağlıdır. Bu varsayımlar yapılırken, bu tahminler yapılırken model kurmanız gerekiyor. Modellerin varsayımları lazım. Yüzde 5’lik büyümeyi bugünkü çabayla yakalayamayız. Ancak reform sürecini hızlandırarak başarabiliriz. Orta vadeli programın ön koşullarından bir tanesi verimliliği artıracak, rekabet gücünü artıracak, Türkiye’yi katma değer zincirinde yukarılara çıkartacak yapısal reformların uygulanması varsayımı vardır. Bölgemizde jeopolitik gerginlikler var. Bu gerginlikler daha da artarsa bu büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Reformlarda kısmi ya da hiç ilerleme olmazsa bu da büyümeyi tabi ki olumsuz etkiler. Olur da şartlar küresel para politikasındaki normalleşmeyi hızlandırırsa o da Türkiye’deki büyümeyi olumsuz etkiler” diye konuştu.

"Yüzde 9 enflasyon çok yüksek"

Mehmet Şimşek, hükümetleri döneminde enflasyonu tek haneye düşürdüklerini ifade ederek, “Fakat düşük tek haneye henüz düşüremedik. Yüzde 9 son derece yüksek bir enflasyondur. Diyebilirsiniz ki, ‘daha yeni açıklandı yüzde 6.6’. Doğru. Ama çekirdek enflasyon yüzde 9.4 yani henüz enflasyonda biz kalıcı bir şekilde yüzde 5’e doğru, daha sonrasında yüzde 5’in altına doğru bir gidiş içerisindeyiz demek için gerçekten erken. Enflasyon Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan bir tanesidir ve enflasyonu aşağı çekmenin yolu da yine reformdur” diye konuştu.

"Turizm sektörü cari açığı da etkileyecek"

Mehmet Şimşek, “Cari açığı aslında biz bu sene yüzde 4’ün altına çekmeyi hedefliyorduk ve gerçekçi bir hedefti. Fakat maalesef turizm sektöründeki son gelişmeler bunu sınırlayabilir. Buradaki iyileşmeyi sınırlayabilir” dedi.

"Başkasının parasıyla

uzun süreli büyüyemeyiz"

Mehmet Şimşek, tasarrufların düşük olduğunu belirterek, “Türkiye henüz erken aşama sayılabilecek yükseliş döneminde. Türkiye’nin yatırıma ihtiyacı var. Bu yatırımları iç tasarruflarla finanse etmeli Türkiye. Yarını güçlü bir şekilde kurgulayacaksak, biz başkasının parasıyla uzun süreli büyüyemeyiz. Büyüyebilmemiz için bizim iç tasarrufları artırmamız lazım. Bunun içinde reform gerekiyor. Aslında çok güzel çalışmalar yaptık. Bireysel Emeklilik Sistemini uygulamaya koyduk, büyük bir başarı. Yüksek bütçe maliyetine rağmen başarılı bir şekilde uyguladık. Bu gün 6 milyondan fazla katılımcı, 50 milyardan fazla bir kaynak oluştu. Şimdi bunu güçlendirme zamanı. Tasarrufları artıracağız ki daha çok yatırım yapalım, daha çok yatırım, daha çok verimlilik demek. Bu kadar basit, bu kadar net. Ama yatırımlarda üretken alanlarda olacak. O nedenle de teşvik sistemi var, vergi sistemi var. Fazla kapasite olan alanlara kesinlikle bizim girmememiz gerekiyor. Sektör ismi zikretmek istemiyorum çünkü sektörler biraz alıngan oluyorlar. Nerede en çok fiyat düşüşü yaşanıyorsa onlar zaten biliyorlar” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Bizim nüfusumuzun önemli bir kısmı kadın, genç. Kadınlarımızda, gençlerimizde, öğrencilerimizde tam zamanlı çalışamıyor. Veya çalışmak istemiyor. Kısmi zamanlı çalışmanın önünü açmak doğru değil miydi? Allah’a şükürler olsun, doğru ve yaptık. Dün gece bildiğim kadarıyla, iş gücü piyasasına bir miktar esneklik kazandıran, kısmı süreli çalışmanın önünü açan çok önemli bir reform, son halini bilmiyorum çünkü uçaktaydım. Ama eğer orijinal haliyle geçtiyse, önemli bir çaba, önemli bir reform, bu dönemin en önemli adımlarından bir tanesi. İstediğimiz kadar radikal değil maalesef. Yani İngiltere normlarında değil. Ama yine de önemli bir çaba, önemli bir başarı, değerli bakanımızı tebrik ediyorum. Nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturuyor. Ama kadınların 3’te biri dahi iş gücü piyasasında yok. Tek kanatla uçamayız. O nedenle de mutlaka kadınların iş gücüne katılımını artıracak teşvik ve diğer politikaları güçlü bir şekilde uygulamaya devam etmemiz lazım” dedi.