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Ekonomi

Mehmet Şimşek: Reform programımız genişleyecek

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, anayasa değişiklik paketi için gerçekleştirilen referandumdan “evet” kararı çıkmasının, reform programını derinleştirme fır

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, anayasa değişiklik paketi için gerçekleştirilen referandumdan “evet” kararı çıkmasının, reform programını derinleştirme fırsatı vereceğini söyledi.


Referandum sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, “Vatandaşımız daha çok özgürlükten, demokrasiden ve Avrupa Birliği standartlarında bir yargı sisteminden yana bir tercih yapmıştır” dedi.


“Evet ile makroekonomik ve siyasi istikrar pekişmiştir. Bu beraberinde Türkiye’ye olan güveni artıracak. Bu reform programımızı genişletme ve derinleştirme fırsatı verecek” diyen Şimşek, “2011’de genel seçimlerden çıkacak güçlü bir hükümet ile  Türkiye’nin notu artacak” değerlendirmesinde bulundu.


Şimşek, Türkiye’de anayasa değişikliği kabul edilir, ardından da genel seçimlerde güçlü bir hükümet çıkar ve siyasi istikrar devam ettirebilirse, Türkiye’nin 2011 yılının ikici yarısında yatırım yapılabilir ülke kategorisine geçebileceğini belirterek, “Ayrıca Türkiye yeniden makroekonomik açıdan yüksek performanslı olduğu bir döneme girebilir. Böyle bir dönemde Türkiye’ye ilgi ve alakanın yüksek seyredeceğini düşünmek yanlış olmaz” demişti.

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