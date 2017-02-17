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Ekonomi

Mehmet Şimşek: Referandumun ardından güçlü bir seferberlik ile ekonomi hızla toparlanabilir

"Referandumdan 'evet' çıkmazsa iki başlılık ileride büyük sıkıntılar yaratır"

17 Şubat 2017 15:00

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ocak ayı verilerinin ılımlı büyümeyi işaret ettiğini ancak henüz yatırımlarda bir güçlenme olmadığını aktararak, "Nisandan sonra yatırımlarda güçlenme bekliyoruz, referandumun hemen ardından güçlü bir reform seferberliği ile ekonomi hızla toparlanabilir, çünkü temelde ciddi sorun yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomiyi olumlu etkileyebileceğini söyleyen Şimşek, "Referandumdan 'evet' çıkmazsa iki başlılık ileride büyük sıkıntılar yaratır" dedi.

“Bütün sıkıntılara rağmen ılımlı büyümenin devam ediyor"

NTV canlı yayınına katılan Şimşek, referandum belirsizliğinin ardından ekonominin ivme kazanacağını dile getirerek Türkiye'nin işsizlik oranını azaltmak için 700 ile 800 bin arası istihdam yaratılması gerektiğinin altını çizdi. 

Şimşek, Türkiye verilerinin dördüncü çeyrekte “kötü” olmadığı ve iç talebin son çeyrekte oldukça canlı olduğu değerlendirmesinde bulundu. 

“Bütün sıkıntılara rağmen ılımlı büyümenin devam ediyor olması Türkiye açısından son derece önemli” diyen Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artırımının “çok kritik” olduğunu belirtti.

"Referandum sonrası ekonomi hızlı toparlanabilir"

Mevcut verilerin ılımlı büyümeye işaret ettiğini söyleyen Şimşek, "Muhtemelen Türkiye teknik anlamda resesyona girmemiş olacak. Büyüme arzuladığımız düzeyde güçlü değil. Referandumun hemen ardından güçlü bir reform seferberliği ile ekonomi hızlı toparlanabilir. Çünkü temelde ciddi sorun yok" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı sistemi ekonomiyi olumlu etkiler"

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomiyi olumlu etkileyebileceğini belirterek şöyle devam etti, "Referandumdan evet çıkmazsa iki başlılık ileride büyük sıkıntılar yaratır. Türkiye bir hükümet krizi artık yaşamayacak. Millet doğrudan hükümeti seçecek. Beş yıl seçilmiş cumhurbaşkanı ekibiyle birlikte verdiği sözlerle reformlarla ülkenin önünü açabilecek. Meclis denetim görevini yapacak. Yasama da tamamen Meclis'in tekelinde olacak. Hem reform görünümü, hem öngörülebilirlik açısından bakılınca yeni sistem daha güçlü büyümeyi destekler."

"BES'e ilişkin olumsuz bir kampanya hissediyorum"

Bireysel emeklilik sistemine 12 Şubat itibariyle 980 bin otomatik katılımcı olduğunu ifade eden Şimşek, katılımcıların yüzde 26'sının çekilme hakkını kullandığını ve bu oranın oldukça yüksek olduğunu söyledi. Şimşek, "Maalesef otomatik BES'e ilişkin haksız, olumsuz bir kampanya hissediyorum" dedi. 

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