Mehmet Şimşek: 'Erdoğan logosu'nda Arapça ile 'Muhammed' ismi kullanıldı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'nin Köşk adayı Başbakan Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı seçimlerine özel olarak hazırlanan ve "tünelin ucundaki ışık" manasına geldiği söylenen 'Erdoğan Logosu'na ilişkin, Arapça olarak "Muhammed" isminin kullanıldığını açıkladı.

Şimşek kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanı adayımız Sn Erdoğan'ın logosunda Arapça ile 'Muhammed' isminin kullanıldığını Biliyor musunuz?.." ifadesini kullandı.

Logo ortaya ilk olarak Başbakan Erdoğan'ın Köşk adaylığını açıkladığı ATO Kongresium'daki toplantıda (1 Temmuz 2014) ortaya çıkmış, ABD Başkanı Barack Obama'nın 2008 seçimlerinde kullandığı logosundan esinlendiği öne sürülerek "tünelin ucundaki ışık" manasına geldiği belirtilmişti.

Sosyal medyada Erdoğan'ın logosundaki yol figürünün Arapça Hz. Muhammed isminin hattını temsil ettiği iddia edilirken Twitter'daki "AK kulis" hesabından logonun Hz. Muhammed'e atfen "Yolumuz onun yolu" mesajını verdiğini iddia etmişti.

Mehmet Şimşek'in Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle: