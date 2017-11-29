MEHMET ŞİMŞEK: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ŞU ANDA AMERİKA'DA OLAN BİR DAVA KAYNAKLI BULUT VAR

* Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,

\"Bankacılık sektörü üzerinde şu anda Amerika\'da olan bir dava kaynaklı bulut var. Ama Başbakanımız da net olarak ifade etti; biz bankacılık sektörümüzün arkasındayız, ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz. Bu konu böyle biline, en ufak bir tereddüt olmasın\"

\"Türkiye iddia edildiği gibi çok yüksek borçlu bir ülke değil\"

\"Enflasyon bu sene problem haline geldi ve çift haneye çıktı tekrar tek haneye indirmek için çabalıyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul\'da katıldığı bir programda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun bu sene bir problem haline geldiğini belirterek, \"Türkiye reformlarla rekabet gücünü artıracak, dış tasarruflara bağımlılığını azaltacak, katma değer zincirinde yukarı çıkacak ve Türkiye yüksek, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak\" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 8. Boğaziçi Zirvesi\'ne katıldı. Mehmet Şimşek burada bir konuşma yaparak, \"Türkiye\'nin son dönemde yatırımcıları en çok rahatsız eden boyutu, liranın değer kabıdır. Dönem dönem para birimleri realiteden kopabiliyorlar, risk primi çok ciddi bir şekilde fiyatlanabiliyor. Ama bu risk primi de hızlı bir şekilde düzelebilir. Ortadoğu\'daki kaos Türkiye\'yi aşağıya çekti, bu risk priminin bileşenidir. Ama o kaos sonsuza kadar sürmez. Türkiye zor bir dönemden geçti, geçen sene hain bir darbe girişimine sahne oldu. Geride kaldı; ama risk primi devam ediyor. Sonuç itibariyle, reel efektif kur endeksine baktığımız zaman sanki biraz realiteden kopukluk var. Ama o devam edebilir, etmez konusu piyasaların konusu. Esas olan Türkiye\'nin realitesi ne kadar iyi, ne kadar kötü? Buna bakmak lazım\" dedi.

\"BANKACILIK SEKTÖRÜ ŞOKLARA KARŞI BÜYÜK BİR KAPASİTEYE SAHİP\"

\"Bankacılık sektörü üzerinde şu anda Amerika\'da olan bir dava kaynaklı bulut var\"

diyen Şimşek, \"Ama Başbakanımız da net olarak ifade etti, biz bankacılık sektörümüzün arkasındayız, ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz. Bu konu böyle biline, en ufak bir tereddüt olmasın. Çünkü bu dava nedeniyle bankacılık sektörü eğer etkilenirse biz gerekeni yapacağız. Biz bu davayı önemli ölçüde siyasi boyutları olan bir dava olarak görüyoruz. Ama yine de bankacılık sektörü şoklara karşı büyük bir kapasiteye sahip\" şeklinde konuştu.

\"BU KUR ŞOKLARININ BANKACILIK SEKTÖRÜNE DİREKT ETKİSİ YOK\"

Şimşek, \"Türkiye iddia edildiği gibi çok yüksek borçlu bir ülke değil. Hane halkının, devletin, bankaların ve reel sektörün borçlarına bakarsanız bütün borçların milli gelire oranı yüzde 144. Gelişmekte olan ülkelerde bu ortalama yüzde 219. Türkiye\'nin bilançosu iddia edildiği gibi kötü değil. Bankacılık sektörünün döviz açık pozisyonu yok. Net olarak nötr bir döviz pozisyonu var. Bu kur şoklarının bankacılık sektörüne direkt etkisi yok\" diye konuştu.

\"ENFLASYON BU SENE PROBLEM HALİNE GELDİ\"

\"Sorunlar yok mu? Var. Türkiye\'nin ne tür sorunları var? Türkiye\'nin bir cari açık sorunu var\" diyen Mehmet Şimşek \"Daha yönetilebilir düzeyde; ama bunu daha da aşağıya çekmemiz lazım. Enflasyon bu sene problem haline geldi ve çift haneye çıktı tekrar tek haneye indirmek için çabalıyoruz. İşsizlik oranları çok yüksek istihdam oluşturmamıza rağmen biraz yüksek, onu da daha aşağıya çekmemiz lazım. Türkiye\'nin bir de katma değer zincirinde yukarıya çıkması lazım. Bunlar hepsi birbiri ile ilişkili. Bu sorunları çözmek için ne yapacağız. Türkiye reform yapacak. Çünkü Türkiye reformlarla rekabet gücünü artıracak, dış tasarruflara bağımlılığını azaltacak, katma değer zincirinde yukarı çıkacak ve Türkiye yüksek, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak\" ifadesini kullandı.

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