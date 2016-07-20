Mehmet Şimşek: Alınacak kararlar ne olursa olsun, ekonomi önceliklendirilecek

Ekonomiden Sorumu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararlarla ilgili olarak "Bugün alınacak kararlar ne olursa olsun ekonomide tahribat olmaması hususu dikkate alınacak, ekonomi önceliklendirilecek" dedi.

Mehmet Şimşek, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alınacak kararlar piyasa dostu olacak, yapısal reformlar önceliklendirilecektir. Hedef kalıcı bir şekilde ihanet şebekesinin çökertilmesidir." ifadelerini kullandı.

Çin'e gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 23-24 Temmuz'da Çin Halk Cumhuriyeti’nin Çengdu şehrinde düzenlenecek "G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılacak.

Şimşek'in makamından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Antalya G20 Liderler Zirvesi’nin başarıyla tamamlanmasının ardından 1 Aralık 2015'de G20 Dönem Başkanlığını Çin Halk Cumhuriyeti'ne devrettiği hatırlatıldı.

Çin'in G20 Dönem Başkanlığı kapsamında bu yıl düzenlenecek toplantılara Türkiye'nin bir önceki dönem başkanı sıfatıyla G20 "Üçlü Yapı" (Troyka) üyesi olarak katılım sağladığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"G20’nin bu yıl Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları düzeyinde yapılacak son toplantısında, küresel ekonomi, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi, yatırım ve altyapı, uluslararası finansal mimari, finansal düzenlemeler, uluslararası vergi konuları, terörizmin finansmanı ile mücadele, yeşil finansman ve iklim değişikliğinin finansmanı başlıkları 7 farklı oturumda ele alınacak. Şimşek, G20 Bakanlar Toplantısı’nın resmi programının yanı sıra, Çin G20 Dönem Başkanlığı ve bir sonraki G20 Dönem Başkanı Almanya iş birliğinde düzenlenen G20 Vergi Politikaları Sempozyumuna panelist olarak iştirak edecek ve muhatapları ile bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek."