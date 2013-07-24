Mehmet Şimşek: Akaryakıtta verginin düşmesi doğru değil

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatlarına uygulanan verginin düşmesinden yana olmadığını söyledi. Şimşek, ''Telafi edilmeyecek bir vergi düşüşünü doğru bulmuyorum. Global büyümeyle petrol fiyatları birbirine uygun değil, daha düşük olması lazım'' dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV/CNBC-e ortak yayınında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Şimşek, akaryakıt fiyatlarına uygulanan verginin düşmesinden yana olmadığını söyledi.

2002 yılında benzin üzerindeki verginin yüzde 70 düzeyinde olduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 59,5'e gerilediğini aktaran Şimşek, Türkiye'nin benzinde vergi yükü sıralamasında Avrupa'da üçüncü sırada olduğunu kaydetti.

Aynı süreçte motorindeki verginin de yüzde 60'tan 51,5'e indiğini söyleyen Şimşek, motorin vergisinde ise Türkiye'nin dünya beşincisi olduğunu aktardı.

"Vergi yüksek kabul ediyorum. Bunu düşürebilir miyiz diye bir beklenti var. Ben düşürülmesinin doğru olmadığı kanısındayım" diyen Bakan Şimşek konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yüksek vergiye rağmen 60 milyar dolarlık ithalat var. Bu da cari açık üzerinde etkili oluyor. Türkiye geçtiğimiz yıl petrol ve doğal gaza para vermeseydi 13 milyar dolar cari fazla verecekti, ama 48 milyar dolar açık verdi."