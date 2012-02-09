Mehmet Şevket Eygi: Yobaz, yamyam, barbar laikçiler

T24 - Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, laism yanlılarını yobazlıkla suçladı. Eygi, "Bizdeki laikçiler kadar yobaz, fanatik, militan, agresif, vandal, barbar, yamyam, acımasız dünyada görülmemiştir" dedi.



Mehmet Şevket Eygi'nin "Laikçi yobazlar" başlığıyla yayımlanan (9 Şubat 2012) yazısı şöyle:

Laikçi yobazlar



Onlar kendilerine laik diyorlar ama aslında laikçidirler.

Laiklikçilik çok katı, çok fanatik, çok acımasız ve amansız bâtıl bir dindir.

Bu laikçiler dindar ve koyu Müslümanları yobazlıkla suçluyor. Asıl yobaz, yobaz oğlu yobaz onlardır.

Müslümanlar, Ümmet olarak Ehl-i Kitaba, Hıristiyanlara, Yahudilere var olma, yaşama, kimlik ve kültürlerini, dinlerini, lisanlarını, örf ve adetlerini koruma hürriyeti vermiştir.

Laikçiler Müslümanlara bu hakları tanımadılar.

Müslümanların camilerine karıştılar, karanlık devirlerde on binden fazla vakıf cami, mescid, medrese, taşmektep, imaret binasını yıktılar, sattılar, kiraya verdiler, harap ettiler.

Binlerce tarihî İslam kabristanını düzlediler.

Müslümanların kılık kıyafetini karıştılar.

Şapkayı protesto eden nice Müslümanı astılar, zindanlarda çürüttüler.

Müslüman kadın ve kızların tesettür kıyafetlerine saldırdılar.

Müslümanların lisanına, yazısına, takvimine, hafta tatiline karıştılar.

Onlar, şapka devrimini kötüleyen zavallı bohçacı kadın Şalcı Bacıyı bile astılar.

Müslümanların Ezan-ı Muhammedîsini yasakladılar, okuyanlara işkence ve zulm ettiler.

Müslümanların temel hak ve hürriyetlerini çiğnediler.

Müslümanları uyduruk mahkemelerde idama, zindana mahkum ettiler.

Müslümanların medreselerini ve tekkelerini kapattılar.

Müslümanların başlarına bir İmam-ı Kebir seçmesini engelleyip durdular.

Müslümanları, daha kolay idare edip sömürmek için böldüler, parçaladılar.

Bütün bu zulümleri ve daha nicesini irtikâb ettiler ve sonra Müslümanlara siz yobazsınız, siz gericisiniz, siz çağ dışınız diye haykırdılar.

Evet her din içinde fanatikler olabilir ama bizdeki laikçiler kadar yobaz, fanatik, militan, agresif, vandal, barbar, yamyam, acımasız dünyada görülmemiştir.

Onlar engizisyon mahkemeleri kuran Katoliklerden de aşırıdır.

Onlar Michel Servet'i diri diri yaktıran Calvin'den de merhametsizdir.

Sömürgeciler, onlar kadar İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık ve eziyet etmemiştir.

Yobazlar!..



