Mehmet Şevket Eygi: Ucuz Filistin edebiyatını bırak da ağla; bir ara Arakan diyordun, facia sürüyor ama sustun!

Vahdet gazetesi yazarı Mehmet Şevket Eygi, Müslümanların vesayetçi egemen azınlıkların elinde oyuncak olduğunu savunarak, “Ucuz Filistin edebiyatını bırak da biraz ağlasana. Bir ara Arakan Arakan diyordun, Arakan faciası devam ediyor ama sen sustun” dedi.

Ülkede Müslümanlığın gerilediğini söyleyen Eygi, bugünkü köşesinde “Peki be adam” diye seslenerek, “bunca fitne, fesat, fısk, fücur, hengâme, toz duman, nifak ve şikak, isyan ve tuğyan içinde sen nasıl keyfine bakıyor, oh kekâh bir hayat sürebiliyorsun?" diye sordu. Milli gazetede de yazıları yayımlanan yazar Eygi, "Niçin İslam dünyasındaki bu kadar facia karşısında biraz olsun iştahın kesilmiyor? Kardeşlerin ölürken sen kuzu dolması yiyorsun” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şevket Eygi’nin Vahdet’te “Sitem” başlığıyla yayımlanan (23 Eylül 2015) yazısının tamamı şöyle:

ÂHİR zamanın bütün küçük alametleri ortaya çıktı mı? Çıktı. Büyük alametlerden bazısı da gerçekleşti mi? Çoğu gerçekleşti. İslam dünyası fitne ve fesat yangınlarıyla yanıp kavruluyor mu? Aynen dediğin gibi. Türkiye’de dehşetli bir terör var mı? Var. Azgınlığın her türlüsü alenen utanmadan arlanmadan küstahça rezilce işleniyor mu? İşleniyor…

Şu Müslüman memlekette dindarlık geriliyor mu? Geriliyor. Namaz kılanlar ve oruç tutanlar azınlığa düştü mü? Düştü. Faiz riba yaygın hale geldi mi? Geldi. Zina suç olmaktan çıkartıldı mı? Çıkartıldı?

Müslüman halkın büyük çoğunluğu ilmihalini biliyor mu? Bilmiyor.

Tek bir Ümmet oluşturması gereken Müslümanlar, birbirinden kopuk bin parçaya, fırkaya, hizbe ayrıldı mı? Ayrıldı.

Müslümanların başında, halkın kendisine biat ve itaat ettiği; râşid, âdil, muttaqi, müdebbir, firâsetli ve kiyâsetli, muktedir bir İmam var mı? Yok.

Müslümanlar vesayetçi egemen azınlıkların elinde oyuncak olmuş mu? Olmuş.

Peki be adam, bunca fitne, fesat, fısk, fücur, hengâme, toz duman, nifak ve şikak, isyan ve tuğyan içinde sen nasıl keyfine bakıyor, oh kekâh bir hayat sürebiliyorsun?

Sendeki bu rahat ve keyif Rahmanî midir, şeytanî midir?

İnsan İslam dünyasının, ülkemizin, beşeriyetin haline bakar da biraz üzülür.

Sen niçin üzülmüyorsun? Niçin zevk u sefa peşinde koşuyorsun?

Günlük rutin işlerini yap ama biraz üzül, tedirgin ol yahu!

Niçin kalp ile olsa bile, bir nebze emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmıyorsun?

Niçin İslam dünyasındaki bu kadar facia karşısında biraz olsun iştahın kesilmiyor.

Kardeşlerin ölürken sen kuzu dolması yiyorsun.

Suriye Müslümanları bizim kardeşimiz değil mi? Ne kadar kötü, perişan, acınacak durumdalar. Onlar için niçin ağlamıyoruz?

Ucuz Filistin edebiyatını bırak da biraz ağlasana. Bir ara Arakan Arakan diyordun, Arakan faciası devam ediyor ama sen sustun.

İçindeki şeytan seni zevk u sefaya, keyfe, gününü gün etmeye teşvik ediyor ve sen ona uyuyorsun.

Şeytanı kov ve Rahmanın dediklerini dinle.

Müslümanların haline, kendi haline acı ve ağla.

Gaflet gaflet gaflet… Daha ne zamana kadar bu koyu, katranî, şeytanî, deccalî, Tağutî gaflet sürecek?

Müslümanların haline acıyıp ağlasan biraz olsun temizlenecek, kendine geleceksin.

Yahu be mübarek, şu taşkın dünya iştah ve şehvetlerini biraz frenlesene!