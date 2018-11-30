Mehmet Şevket Eygi isim vermedi: Efendi, bu edebiyatı bırak

İslami kesimin önde gelen isimlerinden Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, isim vermeden "Dünyanın en büyük havaalanları, köprüleri, tünelleri, yat limanları bizde" diyenleri eleştirdi. Eygi, "Efendi, bu edebiyatı bırak da, dünyanın en güçlü ve vasıflı okullarından, kütüphanelerinden, kültür ve sanat merkezlerinden bahs et bana" dedi.

Bugünkü (30 Kasım 2018) "Çok Kitap Okuyan Deli" başlıklı yazısının ilgili bölümünde Eygi şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük havaalanları, köprüleri, tünelleri, yat limanları bizdeymiş. Efendi, bu edebiyatı bırak da, dünyanın en güçlü ve vasıflı okullarından, kütüphanelerinden, kültür ve sanat merkezlerinden bahs et bana."