-MEHMET ÖZHASEKİ KENDİNİ İHBAR EDECEK KAYSERİ (A.A) - 30.12.2010 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ''Cumhuriyet savcısına kendimle ilgili suç duyurusunda bulunacağım'' dedi. Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe köyünden 40 kadar traktör, Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek, Başkan Özhaseki için destek gösterisinde bulundu. Ellerinde ''Utan Kılıçdaroğlu, utan Kulkuloğlu'', ''Özhaseki'yi destekliyoruz'', ''Temiz adam, büyük Başkan Özhaseki'', ''Dün bugün yarın her zaman arkandayız'' yazılı pankart taşıyan Akçatepeliler, traktörlerini belediye önünde park edip, Özhaseki'yi makamında ziyaret etti. Akçatepe köyü muhtarı Nazım Zarar, ''Her zaman yanındayız'' diyerek Özhaseki'ye çiçek verdi. Başkan Özhaseki de yalan ve iftiraların arkasının kesilmediğini, isnat ettikleri bir suçlamadan sonra yeni bir yalan ve iftira ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Bunlar, seçim öncesi siyasi malzeme arayıp, yalan ve iftiralarla prim yapmak istiyorlar, oy toplamak istiyorlar. Her gün bir yalan ortaya atıyorlar. Bunun yalan olduğunu ispat ediyoruz, ertesi gün bu yalanı unutup yeni bir yalanla yeni iftiralar atıyorlar. İpe sapa gelmez suçlamalarla yalan kampanyalarına devam ediyorlar. Biz iddialarının yalan olduğunu ispat ettikçe bu ispatımızı unutup, yeni bir yalan ortaya atıyorlar. İki katlı market binasını 9 katlı diye açıkladılar. Market binası önünde basın açıklaması yaptık, binanın 2 katlı olduğunu gösterdik, Kılıçdaroğlu Arena programına çıkıp, hala binanın 9 katlı olduğunu iddia ediyor. El insaf, ben daha ne diyeyim, ben daha ne yapayım.'' -''BELGELERİ ANKARA'DA AÇIKLAYACAĞIM''- Mehmet Özhaseki, kendisiyle ilgili iftiralara cevap vermekten artık yorulduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Haftaya Ankara'ya gidip, bizimle ilgili suçlamalara belgelerle cevap vereceğim. Cumhuriyet savcısına kendimle ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Cumhuriyet savcısı da yeniden inceleme yapsın. Biz her şeye açığız. Kimseden korkmuyoruz. Bunların zeka problemi yok, cin gibi adamlar. Bunların ahlak problemleri var, vicdan problemleri var. Allah bunların diline düşürmesin.''