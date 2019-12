-MEHMET ÖZHASEKİ ADAY OLMUYOR KAYSERİ (A.A) - 10.03.2011 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 12 Haziranda yapılacak milletvekili genel seçiminde aday adayı olmayacağını açıkladı. Özhaseki, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, bundan 2 yıl kadar önce belediye başkanlığını bırakmak istediğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini anımsattı. Son görüşmesinde de Erdoğan'a, Ankara'ya çok sıcak bakmadığını, Kayseri'deki eksik kalan projelerine devam etmek istediğini söylediğini ifade eden Özhaseki, ''Halkla yaptığımız anketlerin sonuçlarına baktım, belediye başkanı arkadaşlarımla istişare ettim, çevremizdeki dost halkasında bulunan, görüşüne güvendiğimiz insanlarla görüşmeye devam ettim. Bunun neticesinde vardığım kararı açıklamak istiyorum. Arkadaşlar, Kayseri'den kopamadım. Ankara'ya gitmiyorum'' dedi. Salonda bulunan bazı belediye başkanları, belediye çalışanları ve partililer, kararı alkışladı. Kendisini işine kaptırdığını, Kayseri'nin rüyalarına bile girmeye başladığını anlatan Özhaseki, şunları söyledi: ''Oturduğumuz her ortamda projeleri konuşmak, bizim için adeta bir tutku haline geldi. Projelerle, Kayseri ile yatıp kalkmaya başladık. Buradaki her bir güzellik beni sevindirdi. Kayseri ile ilgili olan olumsuz gelişme de beni üzdü. Özelimiz kalmadı, Allah rızası için gayret dönemi başladı ve böyle bir ortamda sanki, bir insanın işinden, projelerinden, sevdasından kopması, ailesinden, çocuklarından kopması gibi oluyordu. Bunu ben defalarca ifade ettim. Sayın Başbakanımıza bir kez daha ifade edip, izin istedim. Sağ olsun o da en sonunda 'sen bilirsin' dedi. Kayseri milletvekillerimize dönüp, 'Kayseri'de bir Haseki'yi ikna edemediniz' dedi.'' Ankara'ya, oradaki genel siyasete bakış açısını defalarca ifade ettiğini belirten Özhaseki, ''Bu da çok etkili oldu. Sevemedim, ısınamadım. İnsanın sevmediği, ısınamadığı bir işi yapması kadar zor bir şey yok. Şu andaki ortam bana göre hala çok hoş değil. İnsanların kamplara ayrıldığı, karşı karşıya geldiği, herkesin değerlendirmesini yaparken, en akıllı insanların bile 'bizden mi, karşı taraftan mı' diye bakarak not verdiği bir ortamda, yazı yazdığı, yorum yaptığı, konuştuğu, değerlendirdiği bir ortamda hakkaniyetin, adaletin çok geride kalacağını, gerçeklerin çok konuşulmayacağını biliyorum. Böyle bir ortamda şimdilik olmak istemiyorum'' diye konuştu. Kararını açıklayacağı saate kadar yine projeleri üzerinde çalıştığını belirten Özhaseki, ''Hala randevulu misafirlerim var. Herkesin girme türküsü söylediği bir anda bile ben hala Kayseri'de yatıp Kayseri'de kalkmaya devam ettim. Önümüzdeki kalan sürede Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat verirse kalan projelere devam edeceğim'' dedi.