Mehmet Öz mutlu evliliğin sırrını söyledi



T24 - New York Magazin Dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru" seçilen ABD’de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, mutlu bir evlilik için "Karşınızdaki kişiyi değiştirmeye çalışmayın" dedi.





Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve 26 yıllık eşi Lisa Öz, mutlu evliliğin sırlarını Shape Dergisi’ne anlattı. Dört çocukları olan ikili çiftlere şu tavsiyelerde bulundu:



Habertürk'te yer alan habere göre, Mehmet Öz'ün evlilikte dikkat edilmesi gereken başlıklar şunlar:



* Karşınızdaki kişiyi değiştirmeye çalışmayın.

* Bol bol sevişin. Ne kadar çok sevişirseniz o kadar mutlu olursunuz.

* Sağlıklı bir yaşam biçimini benimseyin.

* Olaylara pozitif bakın.

* Birbirinize küçük hediyeler alın.

* Sorumluluk alın.

* Kendinize ortak ilgi alanları yaratın







