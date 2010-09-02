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Yaşam

Mehmet Öz kanser mi?

Türk asıllı Dr. Mehmet Öz'de kolon kanseri riski bulunduğu bildirildi.

02 Eylül 2010 03:00

T24 - Yalnızca Türkiye'de değil ABD'de de büyük bir üne sahip olan Türk asıllı Dr. Mehmet Öz'de kolon kanseri riski bulunduğu bildirildi.

People dergisi, sağlıklı yaşam gurusu olarak tanınan Öz'ün 50'nci yaşgününde check-up yaptırdığını ve bunun neticesinde bağırsağında bir kitleye rastlandığını duyurdu. Dergi, Öz'ün büyük bir olasılıkla kanser olduğunu ancak kesin teşhisin yapılacak detaylı tetkikler neticesinde konulacağını duyurdu.

People dergisine konuşan Öz, "Benim için sarsıcı oldu. Herşeyi doğru yaptım. Ailemde kanser geçmişi yok. Ama yine de risk altındayım" dedi.

Öz ayrıca, çok gergin olduğunu belirterek, neden böyle birşeyin başına geldiğini sorguladığını da ifade etti.

Sağlıklı yaşamla ilgili çok sayıda kitap yazan Öz, bir süre ünlü talk-showcu Oprah Winfrey ile program yapmıştı ve bir süredir de kendi televizyon programını sunuyor.


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