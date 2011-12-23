Mehmet Okur New Jersey Nets'te

T24 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde 7 sezon Utah Jazz formasını giyen Türk basketbolcu Mehmet Okur, 2. tur draft hakkı karşılığında New Jersey Nets'e takas oldu.



Brook Lopez'in sakatlığı nedeniyle en az Şubat ayına kadar oynayamayacak olması üzerine uzun oyuncu arayışına giren Nets, bu sorunu, Enes Kanter'i de kadrosuna katarak bu mevkide bolluk yaşayan Utah Jazz'dan Mehmet Okur'u transfer ederek giderdi ve oyuncunun transferi karşılığında 2. tur draft hakkını Jazz'a verdi.



NBA'deki ilk deneyimini 2002 yılında geldiği ve iki yıl geçirdiği Detroit Pistons'da yaşayan Mehmet Okur, geçen sezon sakatlığı nedeniyle Utah Jazz formasıyla sadece 13 maça çıkabilmişti.



Mehmet Okur, Beşiktaş'ta da oynayan Deron Williams'la takım arkadaşı olacak.



New Jersey Nets'in genel menajeri Billy King, takasla ilgili açıklamasında, Mehmet Okur'un, hem takımın boy ortalamasını artıracağını hem de skor desteği sağlayacağını söyledi. King, Türk basketbolcunun 3 sayı çizgisinin dışından yapacağı katkının da takıma büyük yararı olacağını kaydetti.