T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi ekiplerinden Utah Jazz'de forma giyen milli basketbolcu Mehmet Okur ikinci kez baba oldu.





Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'de forma giyen milli basketbolcu Mehmet Okur ikinci kez baba oldu.



NBA ekiplerinden Utah Jazz'de forma giyen milli yıldız Mehmet Okur'un eşi Yeliz Okur, çiftin ikinci çocuklarını dünyaya getirdi. Melisa adında bir kızları da olan Yeliz-Mehmet Okur çifti yeni dünyaya gelen erkek çocuklarına "Yiğit Mehmet" adını verdi.



Mehmet Okur'un eşi Yeliz Okur sabah saatlerinde Salt Lake City'de bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Konuyla ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bebeğin Pazartesi günü dünyaya gelmesinin beklendiği ve Mehmet Okur'un, bu gece oynanacak Golden State Warriors maçı için takımı Utah Jazz ile birlikte Oakland'a gittiği ancak eşinin ikinci çocuklarını dünyaya getirdiği haberi üzerine ise yıldız basketbolcunun Salt Lake City'e döndüğü bildirildi.





