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Spor

Mehmet Okur geleceğin basketbolcularını ziyaret etti ANKARA (A.A)

04 Aralık 2011 14:27

-Mehmet Okur geleceğin basketbolcularını ziyaret etti ANKARA (A.A) - 04.12.2011 - NBA'deki lokavt sürecinin sona erecek olması nedeniyle dün Türk Telekom'a veda eden milli basketbolcu Mehmet Okur, Ankara'dan ayrılmadan minik basketbolcularla biraraya geldi. Ankara'daki son gününde zamanını Türk Telekom Basketbol Okulları'nda eğitim gören çocuklara ayıran Okur, geleceğin basketbolcularına bazı sorular yönelterek, öğütler verdi. Okur, çocuklara, ''Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?'', ''Basketbol adına hedefleriniz nelerdir?'', ''Nasıl çalışıyorsunuz?'' gibi sorular sorarak bazı ipuçları verdi.  Tüm çocukların birer maden olduğunu vurgulayan Okur, şunları söyledi:  ''Hepiniz ileride yıldız olabilirsiniz ama bunun için büyük bir istekle çalışmalısınız. Bir hedefiniz olmalı ve bu hedefinizde ilerlerken herkesten daha çok çalışmalısınız. Bilgisayar oyunlarına, televizyona ve diğer oyunlara da vakit ayıracaksınız ama vaktinizin tamamını böyle şeylerle harcamayın. Yediklerinize ve içtiklerinize dikkat ederken spora daha fazla zaman ayırın. Hepiniz Türk sporunun geleceğisiniz. Hepinize sağlıklı ve başarılarla dolu bir hayat diliyorum.''

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