T24 - NBA'de Utah Jazz forması giyen, ancak bu yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla oynama şansı bulamayan milli basketbolcu Mehmet Okur, "Basketbola aç durumdayım. Kendimi 18 yaşında gibi görüyorum" dedi.

Basketbol Federasyonunun internet sitesinde röportajı yer alan Okur, bu yıl Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda forma giymeyi çok istediğini, ancak ayağı ve belindeki sakatlık sorunlarının bu duruma engel olduğunu bildirdi.

Sağlıklı olduğu ve yüzde 100 performans sergileyeceğine inandığı sürece (A) Milli Takım forması giymek istediğini vurgulayan Okur, "Basketbola aç durumdayım. Kendimi 18 yaşında gibi görüyorum. Basketbol potası görsem hemen oynamak istiyorum. Ancak bir yandan da yeniden sakatlanmak istemiyorum. Tam üç adım ileriye atmışken, beş adım geriye gitmekten çekiniyorum. Kendimden emin olarak parkelere dönmek şu an tek dileğim. Önümüzdeki yıl yüzde 100 duruma geldiğimde döneceğim" ifadesini kullandı.

Utah Jazz'da çalkantılı bir sezon geçirdiklerine işaret eden milli oyuncu, antrenör Jerry Sloan'ın ayrılması ve Deron Williams'ın da takas edilmesinin kendilerini etkilediğini belirtti. Okur, sezona çok iyi başladıklarını, daha sonra her şeyin kötüye gitmeye başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Antrenör Jerry Sloan bizlere ayrılık zamanının geldiğini söyledi. Kendisi 23 yıl Utah Jazz organizasyonunda görev yaptı. Şehirle bütünleşmiş, sadece Utah Jazz ile değil, bütün ABD ve dünya genelinde efsane olmuş birisi. Kendisi daha önce (Bir sabah uyandığımda o enerji ve isteği kendimde görmezsen antrenörlüğü bırakırım) demişti. O sabah uyandığında da bu söylediklerini yaşadığı için antrenörlüğü bıraktı. İki hafta sonra da ligin en iyi oyuncularından biri olan Deron Williams takas oldu. Hiçbir şekilde takım olarak bir arada olamadık. Sakatlık, değişiklik ya da antrenör ve sistem farklılığı nedeniyle istenilen düzeye gelemedik. İstikrarsız bir sezon geçirdik. Bundan ders almamız gerekiyor."

Kariyerini NBA'de tamamlamak istediğini ve sağlığı el verdiği sürece de basketbol oynamak istediğini bildiren Mehmet Okur, NBA'de forma giyen diğer Türk oyuncular için ise şunları söyledi:

"Hidayet Phoenix'te daha önce fazla oynamadığı dört numaralı pozisyonda süre aldı. Bu nedenle de fazla verimli olamadı. Orlando Magic'e geçtikten sonra ise senelerce oynadığı pozisyonda oynadı. Bunun sonucunda da verimi arttı. Çünkü Hidayet, çocukluğundan bu yana top elinde oyun kurucu olarak görev yapan isim oldu. Orlando'da bu özelliklerini geri aldı ve performansını da yukarı çıkarttı.

Ancak play-off ilk turunda Atlanta Hawks'a şansız bir şekilde elendiler. Önümüzdeki yıl Hidayet'in daha iyi olacağına inanıyorum. Chicago Bulls'da oynayan Ömer Aşık, hem Joakim Noah hem de Carlos Boozer'ın sakatlıkları nedeniyle kendisine şans buldu. Fırsatı da iyi değerlendirdi. Ersan sezon içinde benim gibi sakatlıklar yaşadı. Semih Erden sezon başında Jermaine O'Neal, Shaquille O'Neal ve Kendrick Perkins'in sakatlığında iyi dakikalar aldı. Bu sürelerde de antrenörünün gözüne girerek oynayabileceğini gösterdi. Açıkçası Semih'i benden sonra şampiyonluk kazanacak ikinci Türk oyuncu olarak görüyordum. Ama o da son dakika takasıyla Cleveland Cavaliers'a gitti."

Kareem Abdul-Jabbar: "NBA'deki Türkler ilham kaynağı"Bu arada, NBA tarihinin efsane oyuncularından, ABD'li eski basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar, NBA'de forma giyen Türk oyuncuların gençlere ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Özel bir etkinliğe katılmak için İstanbul'a gelen efsane basketbolcunun, Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde röportajı yer aldı.

Abdul-Jabbar, NBA'de forma giyen Türk oyuncularla ilgili olarak, "NBA'deki Türk oyuncuların gençlere ilham kaynağı olduğuna inanıyorum. Bence hepsi dünyanın her tarafından çeşitli yeteneklerdeki oyuncuların NBA'de başarılı olabileceklerini kanıtladı. Hidayet'in eski takımına dönmesi onun için iyi oldu. Mehmet ise sakatlık sorunlarıyla karşılaştı. Diğer oyuncular da NBA'e alışma sürecindeler. İlerleyen günlerde çok daha iyi olacaklardır" değerlendirmesini yaptı.

NBA'de 20 sezonda 57 bin 446 dakika süre alıp, 38 bin 387 sayı atan ve 19 kez All-Star seçildiği belirtilen Abdul-Jabbar, NBA Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks ile mücadele eden ve seride 3-0 geride bulunan Los Angeles Lakers'ın maç kazanamadan elenebileceği, diğer bir deyişle "süpürülebileceği" yorumunda bulunurken, play-off mücadelesini, "Açıkçası play-off'ların başından beri çok ilgi çekici sonuçların alındığını düşünüyorum. Atlanta'nın Chicago karşısındaki sağlam oyunu, Memphis'in normal sezonun en iyi takımlarından biri olan Spurs'ü geçmesi bence bu senenin şaşırtıcı performansları oldu. Ama play-off'ları güzel yapan şeyler de bu sürpriz sonuçlar. Bunlar taraftarların oyuna olan ilgisinin devamlılığını sağlıyor" şeklinde değerlendirdi.

Kendi dönemine dönüp baktığında profesyonel basketbolda oldukça olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Kareem Abdul-Jabbar, NBA'in basketbolun pazarlanmasını çok iyi yaptığını, tüm dünyada insanların bu oyundan keyif aldığını anlatarak, "Tabi benim oynadığım zamanlarda kurallar daha farklıydı. Şimdi ise kurallar daha farklı yorumlanıyor. İyi veya kötü olduğu hakkında bir şey söyleyemem ancak durumun bu şekilde geliştiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.