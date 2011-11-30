-Mehmet Okur: "Lokavt sürecini iyi değerlendirdim" İZMİR (A.A) - 29.11.2011 - NBA'de lokavt süreci sırasında Türk Telekom'da forma giyen milli basketbolcu Mehmet Okur, ''Lokavt sürecini en iyi değerlendirenlerden biriyim'' dedi. Okur, takımının Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda yendiği müsabakanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle son 1,5 yıldır basketbol oynayamadığını, Türk Telekom'a yüzde 60 performansla geldiğini söyledi. Yaklaşık 3 aylık sürecin çok iyi geçtiğini ifade eden Mehmet Okur, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Lokavt sürecini en iyi değerlendirenlerden biriyim. Performans olarak şimdi yüzde 100'lere ulaştım. Herkesin bildiği gibi lokavt sona erdi, sadece imzalar kaldı. Ben de 3 ayımı dolu dolu geçirdim. Tekrar Türkiye'ye dönmek güzeldi. Güzel ve kötü maçlarımız oldu. 10 sene sonra burada oynamak güzeldi. Son 1,5 senemin acısını çıkarttım ve yüzde 100'e yakınım. Şimdi dönmek zorundayız.'' Mehmet Okur, Deron Williams'ın sadece NBA'in değil, dünyanın en iyi guard'ı olduğunu belirterek, ''Lokavtın sona ermesi, Beşiktaş için zorlu geçecek. Deron'ın yerini doldurmak kolay değil'' dedi. Türk Telekom'un geniş bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Okur, ''Şu ana kadar tecrübemi ortaya koyup, en iyisini yapmaya çalıştım. Onlar da sezonu en iyi şekilde geçirecektir'' dedi. Mehmet Okur, bu hafta sonu takımla olup olmayacağının belli olmadığını belirterek, ''Yarın ya da perşembe günü imzalar atıldığında kesin karar verilecek. 9'unda hazırlık dönemi başlıyor. Tabii ki biraz erken dönmem gerekecek. Birkaç gün içinde herşey belli olacak'' diye konuştu. Bir soru üzerine eşinin İzmirli olduğunu hatırlatan Mehmet Okur, ''Yarı izmirli sayılırız. Yaz döneminin bir aya yakınını İzmir'de geçiriyorum. Şu andaki hedefim kariyerimi NBA'de sonlandırmak ama fikrimi değiştirirsem, İzmir'de oynamak isterim'' dedi.