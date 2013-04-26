Mehmet Öcalan: Süreç yanlış giderse kötü şeyler olur

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, çözüm sürecinde görev alan Akil İnsanlar Heyetine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Akil insanlara yönelik olumsuz tutumların yanlış olduğunu ifade eden Öcalan, "Süreç yanlış giderse kötü şeyler olur" dedi

Ali Leylak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Abdullah Öcalan'ın Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde çiftçilik yapan kardeşi Mehmet Öcalan, süreçten umutlu olduklarını ifade etti. Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na talepte bulunduğunu ve kabul edilmesi halinde ailesi ve halk adına İmralı'ya gideceğini ve gelişmeleri ağabeyine anlatacağını belirten Mehmet Öcalan, şöyle konuştu:

"En son 2 ay kadar önce İmralı Adası'na giderek ağabeyimle görüşme yaptım. O sırada yanına gelmesini istediği BDP'li heyetin isimlerini bana verdi. Ben de adaya gidecek olan BDP'li 3 milletvekilinin isimlerini getirdim. Bu şekilde isim konusundaki kriz çözülmüş oldu. Ağabeyim isimler konusunda Başbakan ile BDP arasında kriz çıktığını duymuş, bana 'Herhalde gelecek olan isimler üzerinde çok tartışma olmuş, sana verdiğim isimler gelirse bu süreç içerisinde bunların üzerine gitmezler. Yani isimleri bahane yapıp da süreci o tarafa bu tarafa çekmek de uygun ve doğru değil' dedi. O isimleri getirip Ankara'da BDP Genel Merkezine bildirdim."

'Süreç yanlış giderse kötü şeyler olur'

İmralı'ya gitmesi durumunda halkın kendisine ilettiği talep ve mesajlarını ağabeyine anlatacağını ifade eden Mehmet Öcalan, "Gideceğim zaman hem bir aile bireyi olarak, hem de halktan aldığım mesajları iletecek bir elçi olacağımı düşünüyorum. Halk çok önemlidir. Önemli olan halkın beklentileridir. Halkın sürece nasıl baktığı çok önemlidir. Yani bu mücadelede halk için oluyor. Bu sürecin ismini doğru koymak gerekiyor. Süreci doğru götürmek zorundayız. Yanlış götürürseniz zaten sonuç alamazsınız. O zaman daha vahim, daha kötü şeyler olur. Sürecin iyiye gitmesi için herkes fedakar olmalıdır" dedi.

'Kan üzerinde siyaset yapanları kınıyorum'

Akil İnsanların Heyeti üyelerinin süreçte görev alan önemli unsurlar olduğunu, çalışmalarını takdirle izlediklerini, heyete karşı gösterilen tepkileri ise üzücü bulduğunu vurgulayan Mehmet Öcalan şöyle devam etti:

"Akil insanlar topluluğu çok önemli bir adımdır. En azından bölgeye gelip çocuklarını kaybeden ailelerle konuşuyorlar. Türkiye'de ölen polis, subay ve askerlerin aileleriyle konuşuyorlar. Bu çok olumlu bir girişimdir. Herkes beklentilerini o insanlara aktaracaktır. Bu süreçte gönüllü olan 63 kişi vardır ve bunlar gereğini yapacaktır. O insanlara orada burada laf atılması doğru değildir. Çok yazıktır. Belki de onlar için de büyük bir yüktür. Şunu diyoruz; artık kan üzerinden siyaset yapılmaz, Bazı siyasi partiler halen kan üzerinden siyaset yapıyorlar. Bu kimseye fayda getirmez. Herkes sürece katkı sunsun ve anaların gözyaşı artık dökülmesin, gençler dağlarda ölmesin."