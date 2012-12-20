Mehmet Öcalan: Ağabeyime Ermeni, Zerdüşt dediler; şimdi Nurcu yapmaya çalışıyorlar

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeyinin ilkokul yıllarından sonra namaz kılıp oruç tutmaya başladığını belirterek, dindarlığın aileden geldiğini söyledi. Öcalan, “Sistem ağabeyimi daha önce Ermeni yaptı, Zerdüşt yaptı şimdi de Nurcu yapmaya çalışıyor” dedi.

Ağabeyi Abdullah Öcalan’la ilgili dindarlık tartışmalarını Taraf gazetesinden Hüseyin İstemil'e değerlendiren Mehmet Öcalan şunları söyledi:

“Dedemi de biliyorum, babamı da biliyorum. Bütün ailem dindardı. Ağabeyim de dindar bir aileden geldiği için namaz kılması, oruç tutması kadar doğal bir şey olamaz. Ağabeyim hatırladığım kadarıyla ilkokul son sınıftan sonra beş vakit namazını kılar orucunu da aksatmazdı. Bu dindarlık Ankara’ya Tapu Kadastro Lisesi’ne gittikten sonra başlamadı. Urfa’da Müslüman değildi de Ankara’ya gitti Müslüman oldu diye bir şey yok. Ağabeyim okumayı çok severdi. Okuldan köye geldiğinde sürekli kitap okurdu. Dinî kitaplar olsun diğer türlü türlü kitaplar olsun hepsini çok okurdu. Dinî duygulara fazlasıyla bağlıydı. Bildiğim kadarıyla bu yoğun ibadetleri Tapu Kadastro Lisesi’nin sonlarına kadar devam etti. Değişimin nereden kaynaklandığını bilmiyorum ama okuduğu kitaplardan olabilir.”

Ağabeyini 1975’ten sonra göremediğini anlatan Mehmet Öcalan, “20 yıl boyunca hiç görüşemedik. Şimdilerde de hâlâ dinî duygularına aynı şekilde bağlı olup olmadığını bilmiyorum. Tutuklu bulunduğu 13 yıl içinde görüşmelerimizde sadece güncel konularda konuştuk” dedi.



'Sohbete gitseydi de değişmezdi'



Mehmet Öcalan, “Nur Cemaati sohbetine gitseydi belki Abdullah Öcalan olmazdı” iddialarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

“Ortada 200 yıllık Kürt sorunu var. Nurcuların sohbetine gitseydi belki bu yola sapmazdı diye bir şey yok. O sohbetlere katılsaydı da değişen bir şey olmayacaktı. Abdullah Öcalan yine Abdullah Öcalan olurdu. Bu tartışmalar çok ilginçtir. Bir dönem sistem bizi Ermeni yaptı. Bunu da dedemle babamın komşu köydeki Ermeni dostlarına bağlamışlardı. Ardından bizi Zerdüşt yaptılar. Şimdi de Nurcu yapmaya çalışıyorlar. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum.”