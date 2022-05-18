Mehmet Ocaktan: Rusya, PKK’yı terör örgütü olarak görmüyor ama can-ciğer kuzu sarmasıyız

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu hakkında, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO’ya girmelerine ‘Evet’ demeyiz. Bizi ikna etmeye geleceklerse gelmesinler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" sözlerini köşesine taşıdı ve Rusya ile iyi ilişkilere işaret etti.

"Türkiye’nin özellikle terör konusundaki endişeleri son derece haklı endişeler, elbette buna kimsenin bir itirazı olamaz. Ayrıca NATO dahil üyesi bulunduğumuz bütün müttefiklerimizin Türkiye’nin terör konusundaki kaygılarına duyarsız kalması mümkün değildir. Ancak buradaki endişede bir eksiklik var" diyen Ocaktan, şunları kaydetti:

"Herkesin malumu olduğu üzere Rusya PKK’ya Moskova’da büro açma izni vermiş bir ülke ve aynı zamanda PKK’yı terör örgütü olarak da görmüyor. Ama biz Rusya ile can-ciğer kuzu sarmasıyız. Dahası S-400’ler için Rusya’ya ’2,5 milyar dolar para verdik, bu da yetmedi nükleer santral ihalesini verdik.

Ama şu ana kadar cumhurbaşkanlığı dahil hiçbir resmî yetkilinin Rusya’ya “Moskova’daki PKK bürosunu derhal kapatın, yoksa ilişkilerimizi askıya alırız, S-400’leri iade eder, santral ihalesini de iptal ederiz” şeklinde bir açıklamasını duymadık.

PKK konusunda Putin’e torpil yapmak, hiçbir devlet yöneticisinin aklına bile gelmeyeceğine göre bu tavrın bir izahının yapılması gerekmez mi?"

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TIKLAYIN - Finlandiya ve İsveç üyelik için resmen NATO'ya başvurdu