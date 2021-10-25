Mehmet Ocaktan: Mahalle bakkalı aklına bile sahip olmayan Merkez Bankası'nın fantezileri yüzünden Türk Lirası tarihinin en değersiz günlerini yaşıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle başlayan "kabus günlerinin" sonu gelmediğini belirterek, "Yasama ve yargının devre dışı kaldığı, hiçbir denetleyici kurumun bulunmadığı bu alaturka sistemin temelini artık ‘kuvvetler ayrılığı’ değil, kuvvetler birliği oluşturuyor.

Yasama, yargı ve yürütme dahil devletin bütün kurumları tek kişide toplandığı için siyasal iktidar hiçbir şartta hesap vermek durumunda değil. Doğal olarak sistemin hesap verilebilir bir özelliği olmadığı için de kelimenin tam anlamıyla otokratik bir model." diye yazdı.

Mahalle bakkalı aklına sahip olmayan Merkez Bankası'nın fantezileri yüzünden, Türk Lirası'nın tarihinin en değersiz günlerini yaşadığına işaret eden Ocaktan, "Sanki bunca kabus yetmiyormuş gibi şimdi bir de “kara para” ligine alınmış bulunuyoruz. Küresel kara para ağını denetleyen Mali Eylem Görev Gücü, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda ‘yeterince çaba göstermediği’ gerekçesiyle Türkiye’yi “gri kategori”ye almış bulunuyor. Maalesef Türkiye’nin, Sudan, Fas, Arnavutluk, Suriye ve Yemen gibi ülkelerin bulunduğu listeye girmesi özellikle yabancı sermaye açısından yeni riskler ortaya çıkacak. Eğer buna bir de 10 büyükelçinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi eklenirse seyreyleyin gümbürtüyü..." ifadelerini kullandı.

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