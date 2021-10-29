Mehmet Ocaktan: İktidar, sefalet tablosunu görüyor olmalı ki, kağıt üzerinde çizdiği pembe tabloyu inanmayanları nankörlükle suçluyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, 4 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden 10 büyükelçi krizinin çözüldüğünü belirterek, "Bütün bu tartışmaları, yüksek perdeden meydan okumaları bir tarafa bıraktığımızda meselenin aslında Türkiye’nin adının hukuksuzlukla, haksızlıklarla anılması ve demokratik değerlerin küçümsenmesiyle ilgili olduğunu görmek gerekiyor. Dolayısıyla esas mesele Osman Kavala değil, bütün dünyanın gözü önünde yaşanan hukuk skandalıdır." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki millet bahçesi açılışında yaptığı "Şu an Avrupa’ya bakalım, İngiltere’de Avrupa’da, ABD’de raflar boş" konuşmaya işaret eden Ocaktan, "Peki Türkiye gerçekten ekonomik refaha ulaşmış, hatta Avrupa’yı bile fersah fersah geçmiş bir ülke mi? Eminim akıl ve mantıkla bakan herkes bu soruya olumsuz cevap verecektir, çünkü ülkede yaşanan manzara sanıldığı gibi bir mutluluk tablosuna işaret etmiyor. Ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor, 10 milyona yakın işsizimiz var, esnaf çökmüş, insanlar evlerine ekmek götürmekte zorlanıyor. Aslında iktidar da bu sefalet tablosunu görüyor olmalı ki kağıt üzerinde çizdiği ‘pembe tablo’ya inanmayanları nankörlükle suçlama ihtiyacı duyuyor." ifadelerini kullandı.

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