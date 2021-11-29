Mehmet Ocaktan: İktidar, dün "15 Temmuz finansörü" diye meydan okuduğu BAE ile neden milyar dolarlık anlaşmalar yaptığını topluma izah etmeli

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye-BAE ilişkilerinin düzelmesiyle ilgili olarak, "İktidar, dün '15 Temmuz finansörü' diye meydan okuduğu BAE ile neden bugün milyar dolarlık anlaşmalar yaptığını topluma açık ve net bir şekilde izah etmek durumundadır" dedi.

Ocaktan, "15 Temmuz kim için ne kadar önemli" başlıklı yazısında iktidarın ve iktidara yakın medyanın BAE'nin 15 Temmuz'un finansörü olduğunu yazdığını hatırlatarak, Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlattı.

Ocaktan, şunları kaydetti:

"Demek ki bugüne kadar söylenenler sadece bir illüzyondan ibaretmiş. Galiba bu durumu iki aşamalı olarak izah etmekte yarar var. Bir, ya iktidar BAE’nin 15 Temmuz’un finansörü olduğunu söylerken millete doğruyu söylemedi, eğer böyleyse dünyada hiçbir ülkenin Türkiye’ye ‘güvenilir ülke’ olarak bakması mümkün değildir. İki, eğer gerçekten 15 Temmuz’un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var idiyse o zaman bugün gelinen nokta daha da vahim demektir.

Çünkü bu durumda iktidarın 10 milyar doları görünce, darbe girişimini ve FETÖ ile mücadeleyi sanki çok da önemsemiyormuş gibi bir sonuç ortaya çıkar ki bunun topluma izahı mümkün değildir.

Kuşkusuz iktidar zor durumda, ekonomi çökmüş, hukuk çökmüş ve insanlar her gün yağmur gibi gelen zamların altında ezilmeye devam ediyorlar. Ayrıca ufukta da bir iyileşme emaresi görünmüyor. Çünkü dünyanın hiçbir ciddi şirketi yatırım için Türkiye’yi tercih etmiyor ve yine hiçbir gelişmiş ülkeden kredi temin edemiyor. Sınırlı miktarda da olsa Swap anlaşması yaptığımız Katar ve Çin’den başka bir ülke yok elimizde. Şimdi buna Birleşik Arap Emirlikleri de eklendi…"