Mehmet Ocaktan: Hiç zaman kaybetmeden 6’lı masayı oluşturan liderlerin bu konuda nihai bir karar vermelerinde yarar var

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni yayımlayan 6 muhalefet partisinin resmiyete kavuşmamasının bir eksiklik olduğunu ifade etti; “Hiç zaman kaybetmeden 6’lı masayı oluşturan liderlerin bu konuda nihai bir karar vermelerinde yarar var” dedi.

Bugünkü yazısında, “Evet 6’lı masayı oluşturan siyasi parti liderlerinin verdiği kararlılık mesajı önemli bir adım. Öyle anlaşılıyor ki yol haritası netleştikçe ittifakın toplumla buluşması daha da zenginleşecek. Ancak verilen kararlılık mesajlarına rağmen, 6 partiden oluşması beklenen Millet İttifakı’nın henüz resmiyete kavuşmaması bir eksiklik. Muhtemelen toplantıda ittifakın resmiyet kazanmasının takvimi de konuşulmuştur. Ama açıklamada bu konuda bir bilgi yok, en azından biz böyle bir bilgiye sahip değiliz” diyen Ocaktan, devamında şunları kaydetti:

“Unutmamak gerekiyor ki ittifakın netleşmemesi, bir süre sonra doğal olarak insanların zihinlerinde ‘acaba bazı partilerin ittifaka katılması konusunda tereddütler mi var?’ şeklinde soru işaretleri doğurabilir.

Dolayısıyla hiç zaman kaybetmeden 6’lı masayı oluşturan liderlerin bu konuda nihai bir karar vermelerinde yarar var. Çünkü insanlar, ekonomik krizin kabus gibi üzerlerine çöktüğü bir ortamda dertlerine çare olacak güçlü bir sese ihtiyaç duyarlar.

Denebilir ki 'Zaten altı lider bu ihtiyaçtan dolayı bir araya geldi ve her toplantıda gerekli mesajları veriyorlar', doğrudur ama yeterli değil. Eğer Millet İttifakı’nın çatısı resmiyet kazanmadan her ay bir partinin ev sahipliğinde toplanılıp aynı minval üzere ortak açıklamalar yayınlanmaya devam edilirse, dertlerine çare arayan seçmenin adres tespitinde kafa karışıklığı yaşanabilir.

Oysa memleketin içinden geçmekte olduğu sıkıntılı süreç, bu tabloyu seçimlerde tersine çevirebilmek için 6’lı masayı oluşturan muhalefet partilerine milletin tercihini netleştirecek daha güçlü bir Millet İttifakı fotoğrafını adeta dayatmaktadır.”

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