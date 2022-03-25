Mehmet Ocaktan: Cumhurbaşkanı danışmanlarının verdiği mesajlar adeta Putin'in sözcüsünü andıran söylem dili niteliğinde

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Rusya'nın Ukrayna işgalinde Türkiye'nin denge politikası yürütmesine karşın Rusya'ya daha yakın görüntü verdiğini belirterek, "Öyle ki Cumhurbaşkanı danışmanlarının verdiği mesajlar adeta Putin’in sözcüsünü andıran bir söylem dili niteliğinde. Bütün bu görüntülere rağmen, öyle anlaşılıyor ki Ankara’nın aklı hala Batı’da. Özellikle son günlerde Ukrayna’nın işgali vesilesiyle Türkiye’ye gelen Batılı liderlerle yapılan görüşmelerde bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘AB müzakereleri’ni dillendiriyor olması manidar.

Ancak Batı ittifakı ile ilişkilerde ‘güven’ sorunu henüz aşılabilmiş değil. Zira Türkiye NATO’nun önemli bir ülkesi olmasına rağmen gerek S-400’ler bağlamında Rusya ile geri dönüşü zor bir müttefiklik ilişkisi içine girmesi, gerekse Amerika ve Avrupa’nın Rusya’ya getirdiği yatırımlara katılmaması Batı ittifakı ile olan ilişkilerinin vitamin değerini düşürmektedir" diye yazdı.

AKP'nin Putin'in Ukrayna üzerinde sergilediği emperyal hedeflerden endişeli olduğunu savunan Ocaktan, "Aslında ‘demokrasi kriterleri’ olmasa, AK Parti iktidarının da nihai olarak tercihi Rusya değil, Avrupa olacaktır. Bütün zorluk; demokrasi, hukuk, özgürlük ve şeffaflık gibi temel insani değerlerden kaynaklanıyor.

İşte esas mesele de bu… Mesela Türkiye’de hukukun üzerindeki ‘siyasi vesayeti’ görmezden gelseler, özgürlük açığını umursamasalar, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uymamamızı sorun etmeseler aslında Avrupa ile aramızda hiçbir problem yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.

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