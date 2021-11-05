Mehmet Ocaktan: Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki seçimlerde, acımasız bir kara propaganda yapması şaşırtıcı olmayacaktır

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, seçim hazırlıklarının başladığını belirterek, "Cumhur İttifakı’nın yerel seçimler öncesinde sergilediği muhalefeti şeytanlaştırma politikaları dikkate alındığında, önümüzdeki seçimlerde daha da çılgın ve acımasız bir kara propaganda yapması şaşırtıcı olmayacaktır.

İşte tam bu noktada İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantılarında yaptıkları konuşmalarda verdikleri mesajlar son derece stratejik bir hamle niteliği taşıyor. Akşener “HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyorum” cümlesiyle Cumhur İttifakı’nın şeytanlaştırma politikalarını boşa çıkarmayı hedeflediği çok açık.

Aynı şekilde Kılıçdaroğlu’nun “Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler” ifadeleri de bu hamlenin bir bakıma devamı niteliğindedir." diye yazdı.

Merkez partisi olmayı hedefleyen Meral Akşener'in kucaklayıcı bir dil kullanmasının önünde engel olmadığına işaret eden Ocaktan, "Aslında Akşener daha dikkatli merkez dili kullanarak bugünlere gelmiş bir lider, keşke daha şık bir dil kullanılabilseydi. Ayrıca unutmamak gerekiyor ki bugüne kadar merkezde yer almış hemen bütün siyasi liderlerin Kürt meselesi konusunda çok net beyanları bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

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