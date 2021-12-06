Mehmet Ocaktan: AK Parti demek istiyor ki, özgürlükleri, insan haklarını askıya alan Çin modelini örnek almaya hazırlanıyoruz

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, demokrasi-hukuk-ekonomi ekseninde yaşanan savrulmaların Türkiye'nin gittiği yol açısından "ibret verici" olduğunu belirterek, "Çünkü demokrasinin, hukukun üstünlüğünün olmadığı, “Çin modeli” rüyalarının görüldüğü bir ülkede insanların hayat standartlarının yükselmesi de, güvende olmaları da mümkün değildir.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Konseyi’nde Türkiye ile ilgili yaşananlar demokratik görünürlük açısından nereden nereye geldiğimizin en önemli göstergesidir. Avrupa Konseyi’nin kurucu ülkelerinden birisi olan Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına adeta meydan okumasının dramatik sonuçları ortaya çıkmaya başladı." diye yazdı.

AKP'nin son 5 yıldaki antidemokratik icraatlarına bakıldığında, Çin'in model ülke olarak görülmesinin yadırgatıcı olmadığına işaret eden Ocaktan, "Yani AK Parti lisanı hal ile demek istiyor ki; artık bundan böyle AİHM’in hukuki kararlarını ve Avrupa’nın demokratik değerlerini değil, özgürlükleri, insan haklarını askıya alan ve ekonomide dünya devi olmaya başlayan Çin modelini örnek almaya hazırlanıyoruz…

Elbette bu da bir seçimdir, Türkiye’nin kapılarını demokratik dünyaya kapatıp ülkeyi 783 bin kilometre karelik bir hapishaneye dönüştürebiliriz.

Ama bilelim ki ‘ekonomide Çin modeli’ yüzyıl sonrası için bile bir hayaldir ve de çok başarısız bir hayal tacirliğidir…" ifadelerini kullandı.

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