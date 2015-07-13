Mehmet Müezzinoğlu'ndan muhalefet partilerine: Bunlardan bir cacık olmaz

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 7 Haziran seçimlerinin ardından muhalefet partilerinin koalisyona yönelik tutarız tavırlar sergilediğini ifade ederek, "Milletimizde bu 5 haftada bunu gördü, baktı ki bunlardan bir cacık olmaz. Yeniden şimdi milletimiz diyor ki 'herhalde yeniden erken seçim olsa benim için daha iyi olacak'. Bizi gören vatandaşlarımız diyor ki 'şu partiye oy verdim ama yanlış yapmışım" dedi.

Ruhan Yalçın’ın DHA’da yer alan haberine göre, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, partisinin Tekirdağ’da düzenlediği iftar programına katıldı. Turizm Otelcilik Lisesi bahçesinde düzenlenen yemekte Bakan Müezzinoğlu’nun yanı sıra Ak Parti ’den Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel, Ayşe Doğan, AKP Tekirdağ İl Başkanı Ahmet Akçay ve çok sayıda partili yer aldı.

Seçim mesajını analiz ediyoruz

İftar yemeğinin ardından konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu seçimin ardından koalisyona yönelik partilerin tutarsız söylemlerini eleştirdi. Müezzinoğlu, "78 milyon ülke insanının sorunlarıyla ilgili oturupta proje hazırlamayan, milletin değerlerini bilmeyen, milletin değerleriyle birlikte yarınlara yürümesiyle ilgili bir derdi olmayanlar ne yazık ki akşam farklı, gece gördüğü rüyaya göre sabah farklı konuşur. Milletimizde bu 5 haftada bunu gördü, baktı ki bunlardan bir cacık olmaz ve yeniden şimdi milletimiz diyor ki ‘herhalde yeniden erken seçim olsa benim için daha iyi olacak’. Bizi gören vatandaşlarımız diyor ki ‘şu partiye oy verdim ama yanlış yapmışım, şu partiye oy verdim ama yanlış yapmışım, sıkıntıyı hissetmeye başladım’. Ama biz 7 Haziran akşamı milletin verdiği mesajı samimiyetle analiz ediyoruz" dedi.

Koalisyon çağrısı

Bakan Müezzinoğlu, CHP ve MHP ’ye koalisyon çağrısında bulunarak Yunanistan’ı örnek gösterdi ve şunları söyledi:"Şimdi bütün buna rağmen biz diyoruz ki ey CHP, milleti merkeze alıyorsan, milletin istikrarını merkeze alıyorsan, 78 milyon ülke insanının yarınlarını bugünden daha iyi yapma derdin varsa gel oturalım. Ey MHP, 78 milyon ülke insanının yarınlarının bugünden daha iyi olması için varsa projen gel oturalım. Bu ülkenin yarınlara daha güçlü milletçe, birlik ve beraberlik içinde yürümesini istiyorsan ay yıldızlı bayrağın daha güçlü dalgalanmasını istiyorsan gel paylaşarak büyütelim. Biz bu ülkenin bu milletin Yunanistan’ın düştüğü duruma bir daha düşmesini asla istemeyiz ve biz buna asla vesile olmayız"

‘Hayırlı olsun deriz’

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni hükümeti kurmak için görüşmelere başlayacağını hatırlatan Müezzinoğlu, "Samimiyetle buradan ‘bende ipin ucunu tutuyorum, bende bu ülkenin sorunlarını çözmeye kendimi hazırladım’ diyorsa CHP, biz ‘hayırlı olsun’ deriz. Diyorsa MHP, ‘biz hayırlı olsun’ deriz ve bunun milletimizin hak ve hukukunun yarınlarının daha iyi olması için burada paylaşarak bir zenginlik üretmenin içinde oluruz. Bunun içinde milletin bize verdiği mesajı sağlıklı aldığımızı ilk geceden itibaren söyledik. Ama ben ekonomi ne olursa olsun, istikrar ne olursa olsun, ülkenin sorunları ne olursa olsun, benim ‘dediğim dediktir, filanla kavga edeceğim’ filan yerden hesap soracağım ondan sonra şu çıkar çevrelerine benim sözüm var’ diyerek milleti değil de belirli çıkar odaklarının güç odaklarının hizmetinde olacaksanız yolunuz açık olsun." diye konuştu.