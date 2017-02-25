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Politika

Mehmet Müezzinoğlu: CHP hayırcılık yapıyor

Müezzinoğlu, CHP'ye "Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı iseniz parlamenter sistemi anlatın" diye seslendi

25 Şubat 2017 02:41

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP'nin hayırcılık yaptığını ifade etti. CHP'ye, "Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı iseniz parlamenter sistemi anlatın" diyen Müezzinoğlu'nun Habertürk TV'de Veyis Ateş'in Akılda Kalan programında yaptığı açıklamalar şöyle: 

"Bazı vicdanlar hayırı seçer. Ben hayırı seçen vatandaşa bir şey demem. Birde hayırcılık yapan var. CHP hayırcılık yapıyor. Milletin sıkıntılarını çözmekten yana duruşları yok. Bu nedenle hayırcılıklarını vicdani bulmuyorum. Normal bir vatandaş aklıyla vicdayla analiz yaptı başımın üstünde yeri var. CHP'nin milletin önünde duruyor olması bunun kanıtı."

"Şayet bir sistemde sistem kargaşa olduysa buna çözüm üretmek bütün siyasi partilerin görevi. CHP'yi eleştiriyorum. Bir sorun var gidecek yer adres millet. Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı iseniz parlamenter sistemi anlatın. Halka gidişin karşısında durmak sistemi kilitlemek, halktan korkmaktır. Şayet CHP burada halka gidişin önünü açsa gidişe destek olsa veya bu gidişe önerilerini koysaydı CHP'nin milletin vicdanına söyleyeceği bir şey yok."

 

Niye evet, niye hayır demeli?

 

Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Bir defa milletin geçtiğimiz 50 yılda ödediği ağır bedeller var. Mahallenin muhtarı mahalleyi bölüyor mu? 80 milyon vatandaş 58 milyıon seçmen önümüzdeki 5 yıl boyunca seni başkan seçiyorum 5 yıl sonra benim karşıma gelince yapıp yapmadığının hesabını vereceğim .Yok koalisyon kuruldu mu, yok şemsiye parti çıkacak mı falan filan artık icraate ihtiyacımız var. AK Parti en iyi dönem ona rağmen parti kapatma davası meclis engellemeleri bugün normal bir sistemle gitseydik bugün ekonomimiz daha iyiydi. 5 yıl sonra millerin karşısna geldiğinde yüzüm var ya da ne yüzle geldin diyebilmeli. Demokrasinin vicdanı 5 yıl sana görev verdim icraatini yap. Meclise hadi sana 5 yıl verdim yasalarını yap."

 

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