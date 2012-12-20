Mehmet Metiner: Kürt halkının suyunu içtim ama kan içmedim

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, TBMM Genel Kurulu’nda, “ Her lokma zehir zıkkım olsun” diyen BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’a, “ Kürt halkının suyunu içtim ama kan içmedim. Benim elimde Kürt-Türk kanı yok. Elinde Kürt ve Türk kanı olan katillerin de savunuculuğun yapmadım yapmıyorum” yanıtı verdi.

Sırrı Sakık’ın, HADEP’deki dönemine ilişkin sözlerien ise, “Sen bizim günahımızsın’ sözlerine Metiner, “Sevsinler sizin bu günah anlayışınızı. Her tarafınızdan günah akıyor, kan akıyor, kir akıyor. Dağa gönderdiğiniz Kürt gençlerin günahı size yeter. Ölüm makinesine dönüştürdüğünüz ve onlar tarafından öldürdüğünüz Kürt gençlerin günahı size yeter” diyerek karşılık verdi

Metiner, düzenlediği basın toplantısında BDP’li Hasip Kaplan’ın kendisi için söylediği “Dobroski” sözcüğünü iade etti. Metiner, Kaplan'a da, PKK, kırmızı plakalı araçlar ve dağda kurulan mahkemelerde öldürülen Kürt gençleri üzerinden yüklendi. Ağır sözcükler kullanan Metiner, “BDP, bal gibi Ergenekon’un Kürt kanadıdır” dedi. Metiner’in konuşması şöyle.

Bilmeyenler Sakık gibiler temiz sanır

Sırrı Sakık, ‘Sen bizim günahımızsın’ diyor. HADEP’teki geçmişime göndermede bulunarak. Bilmeyen de sanır ki Sakık gibiler tertemiz, bilmeyen de sanır ki hiçbir günahları yok, bir tek ben onların günahıyım. Sevsinler sizin bu günah anlayışınızı. Her tarafınızdan günah akıyor. kan akıyor kir akıyor. Keşke bir tek günahınız olsaydı? Dağa gönderdiğiniz Kürt gençlerin günahı size yeter. Ölüm makinesine dönüştürdüğünüz ve onlar tarafından öldürdüğünüz Kürt gençlerin günahı size yeter.

PKK’nin silahları arkasına sığınmayın

Sana (Sakık) bir çift sözüm var.Senden de arkasına sığındığın şiddet örgütünden korkan da senin gibi olsun. Siz ancak şiddet diliyle konuşmayı bilirsiniz. Ama sizden korkumuz yok. Yüreğiniz yetiyorsa, kendinize güveniyorsanız PKK’nın silahlarının arkasına sığınmayın, fikirlerinizle karşımıza çıkın. PKK’nın silahları olmasın da, silahları ile korkutma sindirme politikası olmasın da sizin Kürt halkından kaç oy aldığınızı görürüz. Boyunuzun ölçüsünü almak mı istiyorsunuz. Hodri meydan. Ama PKK’nın silahları çekilsin. PKK’nın silahlarına güvenmek mertlik değil namertliktir. PKK’nın silahlarına güvenerek siyaset yapmak ey Sırrı Sakık namertliktir. Kürt halkının kanını içenlerden hesap sormak bana düşer

Pervin Buldan, “ Her lokma, su, size zehir sıkım olsun’ diyor. Evet mensubu olmaktan gurur duyduğum Kürt halkının suyunu içtim ama kan içmedim. Benim elimde Kürt Türk kanı yok. Elinde Kürt ve Kürt kanı olan katillerin de savunuculuğunu yapmadım yapmıyorum. İlkeli olmak söyle bir şeydir. Kürt halkı benim halkım ama Kürt halkının kanını içenlerden de hesap sormak bana düşer. Kürt gençlerini hangi amaç için dağa çıkardınız, hesap vereceksiniz.

Bağımsız Kürdistan diyerek gençleri dağa çıkardınız

Bağımsız Kürdistan diye Kürt gençlerini dağa çıkacaksınız ama Öcalan yakalanınca tek ulus tek vatan tek bayrak diyeceksiniz. Bunu diyen Öcalan’ı doğru yolda olduğu için eleştirmem. Ama siz dağda kalmak için hiçbir amacınız kalmadığı halde, taşeron bir örgütün savunuculuğunuyapıyorsanız, siyasi tetikçiliğini yapıyorsanız öyle genel kurul kürsülerinden devletin şiddetine karşı çıktığınızı söylemeniz sizi sadece ilkesiz yapar. İlkeli olmak istiyorsanız PKK’nın şiddetine de karşı çıkacaksınız.

PKK’nin uyduruk mahkemelerinde öldürülen gençler

Empati yapmak gerektiğini söylüyorlar. Kandilin dağlarında PKK’nin uyduruk mahkemelerinde hain diye öldürdüğünüz Kürt gençlerin kanını kim soracak. Niye Kürt Mehmet’in annesinin acısını yüreğinizde duymuyorsunuz. Siz niye empati yapmıyorsunuz. Hadi Türk Mehmetlerin acısı umurunuzda değil, binlerce Kürt Mehmet’in acısı niye umurunuzda olmaz. Bir Diyarbakır Milletvekilinin oğlu dersane önünde öldürüldü. Tek kelime laf edemediniz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınızı.

Kırmızı plakalara bineceksiniz

Pervin Buldan, siz Kürt halkının temsilcisi değilsiniz. Aldığınız oy kadar konuşacaksınız. Eğer şu kadar milyon oy aldığınızı söylüyorsanız, PKK silahlarını aradan çekin de Kürt halkının serbest bir ortamda size ne kadar oy verdiğini görelim.

PKK’nin şiddet tarihindeki Uludereler için niye konuşmuyorsunuz?

Bu devlet altınıza kırmızı plakalı araçlar çekiyor. Çünkü demokrasinin gereği bu. Eleştirdiğiniz devlet kadar demokrat olacaksınız. Uluderede ihmal kusur hata neyse hesabı sorulacaktır. PKK’nın şiddet tarihindeki Uludereler için niye konuşmuyorsunuz. PKK’nin köyleri basan, kürt bebeklerini öldüren fotoğraflarını hiç görmediniz mi? PKK’nın Uluderelerine ses etmeyeceksiniz, hatta meşrulaştıracaksınız, ama hala kandan beslenen kan içicilikten bahseden bir siyasetten söz edeceksiniz. Ergenekon’un Kürt kanadı olarak faaliyet göstereceksiniz, sevsinler sizi. BDP bal gibi Ergenekon’un Kürt kanadıdır. Asıl sorun Kürtlerin baş belası PKK’dır. BDP de bunların siyasetini yapan yüz karası bir siyasi partidir.