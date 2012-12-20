T24 LogoT24 Logo
Politika

Mehmet Metiner: Kürt halkının suyunu içtim ama kan içmedim

“BDP, bal gibi Ergenekon’un Kürt kanadıdır. PKK’nın şiddet tarihindeki Uludereler için niye konuşmuyorsunuz”

20 Aralık 2012 16:03

 

Hülya Karabağlı / Ankara 

 
AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, TBMM Genel Kurulu’nda,  “ Her lokma zehir zıkkım olsun”  diyen BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’a, “ Kürt halkının suyunu içtim ama kan içmedim. Benim elimde Kürt-Türk kanı yok. Elinde Kürt ve Türk kanı olan katillerin de savunuculuğun yapmadım yapmıyorum” yanıtı verdi. 
Sırrı Sakık’ın, HADEP’deki dönemine ilişkin sözlerien ise, “Sen bizim günahımızsın’ sözlerine Metiner, “Sevsinler sizin bu günah anlayışınızı. Her tarafınızdan günah akıyor, kan akıyor, kir akıyor.  Dağa gönderdiğiniz Kürt gençlerin günahı size yeter. Ölüm makinesine dönüştürdüğünüz ve onlar tarafından öldürdüğünüz Kürt gençlerin günahı size yeter” diyerek karşılık verdi
Metiner, düzenlediği basın toplantısında BDP’li Hasip Kaplan’ın kendisi için söylediği “Dobroski” sözcüğünü iade etti. Metiner, Kaplan'a da, PKK, kırmızı plakalı araçlar ve  dağda kurulan mahkemelerde öldürülen Kürt gençleri  üzerinden yüklendi.  Ağır sözcükler kullanan  Metiner, “BDP, bal  gibi Ergenekon’un Kürt kanadıdır” dedi. Metiner’in konuşması şöyle. 
 

Bilmeyenler Sakık gibiler temiz sanır 

 
Sırrı Sakık,  ‘Sen bizim günahımızsın’ diyor. HADEP’teki geçmişime göndermede bulunarak. Bilmeyen de sanır ki Sakık gibiler tertemiz, bilmeyen de sanır ki hiçbir günahları yok, bir tek ben onların günahıyım. Sevsinler sizin bu günah anlayışınızı. Her tarafınızdan günah akıyor. kan akıyor kir akıyor. Keşke bir tek günahınız olsaydı? Dağa gönderdiğiniz Kürt gençlerin günahı size yeter. Ölüm makinesine dönüştürdüğünüz ve onlar tarafından öldürdüğünüz Kürt gençlerin günahı size yeter. 
 

PKK’nin silahları  arkasına sığınmayın 

 
Sana (Sakık) bir çift sözüm var.Senden de arkasına sığındığın şiddet örgütünden korkan da senin gibi olsun. Siz ancak şiddet diliyle konuşmayı bilirsiniz. Ama sizden korkumuz yok. Yüreğiniz yetiyorsa, kendinize güveniyorsanız PKK’nın  silahlarının arkasına sığınmayın, fikirlerinizle karşımıza çıkın. PKK’nın silahları olmasın da, silahları ile korkutma sindirme politikası olmasın da sizin Kürt halkından kaç oy aldığınızı görürüz. Boyunuzun ölçüsünü almak mı istiyorsunuz. Hodri meydan. Ama PKK’nın silahları çekilsin. PKK’nın silahlarına güvenmek mertlik değil namertliktir. PKK’nın silahlarına güvenerek siyaset yapmak ey Sırrı Sakık namertliktir. Kürt halkının kanını içenlerden hesap sormak bana düşer 
 
Pervin Buldan, “ Her lokma, su,  size zehir sıkım olsun’ diyor. Evet mensubu olmaktan gurur duyduğum Kürt halkının suyunu içtim ama kan içmedim. Benim elimde Kürt Türk kanı yok. Elinde Kürt ve Kürt kanı olan katillerin de savunuculuğunu yapmadım yapmıyorum. İlkeli olmak söyle bir şeydir. Kürt halkı benim halkım ama Kürt halkının kanını içenlerden de hesap sormak bana düşer. Kürt gençlerini  hangi amaç için dağa çıkardınız,  hesap vereceksiniz. 
 

Bağımsız Kürdistan  diyerek gençleri dağa çıkardınız

 
Bağımsız Kürdistan  diye Kürt gençlerini dağa çıkacaksınız ama Öcalan yakalanınca tek ulus tek vatan tek bayrak diyeceksiniz. Bunu diyen Öcalan’ı doğru yolda olduğu için eleştirmem. Ama siz dağda kalmak için hiçbir amacınız kalmadığı halde, taşeron bir örgütün savunuculuğunuyapıyorsanız, siyasi tetikçiliğini yapıyorsanız öyle genel kurul kürsülerinden devletin  şiddetine karşı çıktığınızı söylemeniz sizi sadece ilkesiz yapar. İlkeli olmak istiyorsanız PKK’nın şiddetine de karşı çıkacaksınız. 
 

PKK’nin uyduruk mahkemelerinde öldürülen gençler 

 
Empati yapmak gerektiğini söylüyorlar. Kandilin dağlarında PKK’nin uyduruk  mahkemelerinde  hain diye öldürdüğünüz Kürt gençlerin kanını kim soracak. Niye Kürt Mehmet’in annesinin acısını yüreğinizde duymuyorsunuz. Siz niye empati yapmıyorsunuz. Hadi Türk Mehmetlerin acısı umurunuzda değil, binlerce Kürt Mehmet’in acısı niye umurunuzda olmaz. Bir Diyarbakır Milletvekilinin oğlu dersane önünde öldürüldü. Tek kelime laf edemediniz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınızı. 
 

Kırmızı plakalara bineceksiniz 

 
Pervin Buldan, siz Kürt halkının temsilcisi değilsiniz. Aldığınız oy kadar konuşacaksınız. Eğer şu kadar milyon oy aldığınızı söylüyorsanız, PKK silahlarını aradan çekin de Kürt halkının serbest bir ortamda size ne kadar oy verdiğini görelim. 
 

PKK’nin şiddet tarihindeki Uludereler için niye konuşmuyorsunuz? 

 
Bu devlet altınıza kırmızı plakalı araçlar çekiyor. Çünkü demokrasinin gereği bu. Eleştirdiğiniz devlet kadar demokrat olacaksınız. Uluderede  ihmal kusur hata neyse hesabı sorulacaktır. PKK’nın şiddet tarihindeki Uludereler için niye konuşmuyorsunuz. PKK’nin  köyleri basan, kürt bebeklerini öldüren fotoğraflarını hiç görmediniz mi? PKK’nın  Uluderelerine ses etmeyeceksiniz, hatta meşrulaştıracaksınız, ama hala kandan beslenen kan içicilikten bahseden bir siyasetten söz edeceksiniz.  Ergenekon’un Kürt kanadı olarak faaliyet göstereceksiniz, sevsinler sizi. BDP bal gibi Ergenekon’un Kürt kanadıdır. Asıl sorun Kürtlerin baş belası  PKK’dır.  BDP de bunların siyasetini yapan yüz karası bir siyasi partidir.

ETİKETLER

Mehmet MetinerAKPBDPHasip KaplanSırrı SakıkPervin Kaplan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24