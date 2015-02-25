Mehmet Metiner'den Hasip Kaplan'a: Deli danalar gibi böğüren bir milletvekili

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, 'deli danalar gibi böğüren' biri olduğunu söyledi.

Mehmet Metiner, A Haber'de yayınlanan bir programda Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ve HDP'li Hasip Kaplan'ı sert ifadelerle suçladı.

aktifhaber.com'un haberine göre, Mehmet Metiner, "İç Güvenlik Paketi" ile bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yönelik, "Tarafsız Bölge' denilen bir bölge var adı tarafsız olan ama kendisi sonunda kadar taraflı olan CNN'de. Onun başındaki zata da, hiç birisi İç Güvenlik Yasasını okumamış. Hiç birisi okumadığı halde yorum yapıyor. Bu mu gazetecilik ya, bu mu yorumculukya?" diyerek elindeki iç güvenlik yasasıyla ilgli kitapçığı masaya attı.

'Ağzı bozuk zaten'

HDP'li Hasip Kaplan için de hakaret içerikli sözler kullanan AKP'li Metiner, şu ifadelere yer verdi;

"Dün HDP'li bir vekil çıktı deli danalar gibi böğüren bir milletvekili ismini vermeyeceğim. Çünkü adı anılmaya değmez bence. Ağzı bozuk zaten. Şimdi çakal diyor, kaplan diyor, hayvanlarla birlikte, hayvan..."