Mehmet Metiner: Türkiye olarak 'Ver o papazı, al bu papazı!' diyecek bir konumda değiliz, olamayız

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, "Bir papaz da siz de var. Siz onu bize verin biz de onun size yapalım yargıda şeyini" sözleriyle dillendirilen; ABD ile Türkiye arasında krizi neden olan rahip Andrew Brunson hakkında değerlendirmede bulundu. Metiner, "Türkiye olarak 'Ver o papazı, al bu papazı!' diyecek bir konumda değiliz. Olamayız. Takas olayları olmaz mı? Olur elbet" dedi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan rahip Andrew Brunson krizi karşılıklı yaptırıma dönüştü. ABD'nin İçişleri ve Adalet bakanları için verdiği yaptırım kararına Türkiye'den de mütekabiliyet esasına dayanarak misilleme yapıldı.

Metiner'in "Amerika’nın derdi ne?" başlığıyla (6 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Lafı uzatmadan cevap vereyim: 15 Temmuz’da derdi ne idiyse o!

Papaz bir bahane.

Tıpkı gezideki ağaç gibi.

Pensilvanya’daki papaza mukabil olarak ABD’li papazı rehin mi almışız ki “Al papazı ver papazı!” muhabbetini birileri çeviriyor!

Çok ayıp, çok yakışıksız!

Birincisi, iki papaz da ABD’li.

Bakmayın siz oradakinin burada doğmuş olmasına! Burayı Pensilvanya yapmak isteyen aşağılık bir ajan, bir piyon!

Türkiye olarak “Ver o papazı, al bu papazı!” diyecek bir konumda değiliz.

Olamayız.

Takas olayları olmaz mı?

Olur elbet.

Ülkeler bazen birbirlerine karşı bu tür takas oyunları içine girerler. Ama papaz olayı ne bir rehine olayıdır ne de bir takas...

Her ikisi de mücrimdir...

Pensilvanya’daki papaz bu ülkede darbe yapmaya teşebbüs edecek kadar ileri gitmiş bir terör örgütünün lideridir. O gece öldürülen her canımızın faili bir katil başıdır. Sair cürümlerine girmemize gerek yok.

Bütün bu cürümleri Amerikan derin devletinin bilgisi ve talimatı doğrultusunda yaptığı artık sır değil! O yüzden ABD kendisine sonuna kadar kol-kanat geriyor.

Buradaki papazın cürümleri yargıyı ilgilendirir, siyaset kurumunu değil!

Sahiden ne tür cürümler işlemiştir-işlememiştir bilemem. İddia edildiği üzere bir eli PKK’nın, bir eli FETÖ’nün içinde midir? Buna eldeki delillere göre yargı karar verir.

Yargı, tutukluluk halini ev hapsine çevirdiğinde doğrusu rahatsızlık hissetmiştim. Yüreğimin bir yerine sızı saplanmıştı. Aynı suçlardan yargılanan başka mücrimler için de uygulanıyor mu bilmiyorum. Uygulanıyorsa sorun yok. Ama bir tek ABD’li papaz için yapılan bir jest ise kamuoyu vicdanı yara alır diye düşünmüştüm.

Neyse, henüz kendi kafamızın içindeki soru işaretleriyle uğraşırken bir de ne görelim başta Trump olmak üzere yardımcısı ve bilumum yönetim katındakiler “Ya rahibi serbest bırakırsınız ya da yaptırım uygularız!” demeye başladı. Aleni ve pervasız bir dille Türkiye’ye tehditler yağdırıldı. İki bakanımıza yaptırım uygulama kararı alındı.

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