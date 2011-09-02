Mehmet Metiner: İnternet medyası kadar gayri ahlaki bir mecra olamaz

T24 - Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, AKP Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner'le sosyal paylaşım sitesi Youtube'a düşen ses kaydı hakkında görüştü. Metiner, HADEP Genel Başkan Yardımcılığı döneminde bir röportajdan alıntı olduğunu söyleyerek, asıl tepkisinin yeniymiş gibi sunulmasına olduğunu söyledi. Metiner, internet medyasını da sert bir dille eleştirerek, "İnternet medyası kadar tehlikeli, gayri ahlaki bir mecra olamaz. Eline kalem alan, müstear isimle istediğini yazıyor. Sonra biz bu kişilerin kim olduğunu bulmakla uğraşıyoruz savcılık aracılığıyla. Kimsenin böyle bir şeye hakkı yoktur" dedi.



Murat Çelik'in "Metiner meydan okudu" başlığıyla yayımlanan (02.09.2011) yazısı şöyle:

Metiner meydan okudu



Şu anda Adıyaman milletvekili olduğu partinin genel başkanı, onu aday olarak seçen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerinden oluşan bir konuşma.

Aradım Mehmet Metiner‘i.

O bildik üslubuyla yine keskin, yine sert konuştu.

“Mağdur değilim. Yasa dışı ya da gizli değil ama montajlanmış bir kayıt o. Muhtemelen 10 yıl kadar önce, o dönem siyaset yaptığım partinin ideolojisine yakın bir yere verdiğim bir röportajdan alıntı” diye başladı söze.

Yani, HADEP Genel Başkan Yardımcılığı döneminden...

Metiner, öncelikle sözlerinin, “Bakanlık bekliyordu, olmayınca Başbakan’a verdi veriştirdi” şeklinde yansıtılmasına tepkili. Sanki yeniymiş gibi sunulmasına.

“İt ürür, kervan yürür”



“Kalleşçe bir komplo, namertlik“ dedi yapılana ve devam etti.

“PKK, Ergenekon’un Kürt ayağıdır. O PKK, kurşunla yapamadığını şimdi böyle bir iftira ile yapmaya çalışıyor. Bana yönelik fiziki imha çabasını, şimdi siyaseten imha yoluna çevirdiler. Silivri - Kandil eksenindeki bu tür derin tezgahlar bana vız gelir, tırıs gider. İt ürür, kervan yürür.”

Neden Mehmet Metiner?



“Pekiyi neden siz?” diye sordum.

“Bir yandan demokratikleşmenin çok daha derinleşerek süreceği, diğer taraftan terörle mücadelenin sonuna kadar büyük kararlılıkla uygulanacağı bu dönemde rol oynamamı istemiyorlar da ondan. Sözüm dinlensin istemiyorlar” diye yanıt verdi.

Mehmet Metiner, bir ‘itibarsızlaştırma girişimi’ olarak görüyor yani yapılanı.

Kimler, neler demiş...

“Ayrıca” dedi... “Diyelim ki ben 10 yıl önce Tayyip Erdoğan’ı eleştirmişim. Hakaret yok, küfür yok. Eleştirmişsem ne var bunda? Geçmişte DYP’de, ANAP’ta olan, şimdi yıllardır AK Parti’de siyaset yapan birçok arkadaşımızın eskiden söylediği neler neler var. Ben o dönemki eleştirilerimde haksız çıkmış olmaktan mutluluk duyarım, gurur duyarım” diye açıkladı durumu.

Kime olursa olsun



Pekiyi, son yıllarda asker - sivil birçok kişinin mağdur olduğu, ‘gizli kaydedilen ses ya da görüntülerin internet üzerinden servis edilmesi’ yöntemi?.. Bu konuda ne düşünüyor Metiner?

“Yasal olmayan dinlemelerin hepsi, hem gayri hukuki hem de gayri ahlakidir. Hem yapanlar hem de yayınlayanlar açısından. Çünkü bunların neşrine aracı olmak da gazetecilik değildir. Bu arada, mesela X bir general hakkında bir kayıt çıktığında, ‘Bu gayri ahlakidir’ diyenlerin, şimdi benimle ilgili olanda sergiledikleri tavır da tam bir çifte standart ve ilkesizliktir.”

“Bu iş, kim için olursa olsun haysiyet cellatlığıdır” diyen Mehmet Metiner, “Mahkemelerde yargılaması tamamlanmamış olanlar için ancak bir zihniyet mücadelesi verebiliriz. Bakın bu ülkede bir ‘Ergenekon zihniyeti‘ var ve bunu eleştirebiliriz. Son örnek, Işık Koşaner Paşa’nın 35’inci madde ile ilgili sözleridir. Bu ‘Ergenekon zihniyeti’dir. Bunu eleştirebiliriz. Ama bir kişinin suça bulaşıp bulaşmadığına bırakın mahkemeler karar versin” diye konuştu.

Yakın geçmişten bir de örnek verdi Adıyaman Milletvekili:

“Sayın Baykal ile ilgili o çirkin neşriyatta da aynı şeyleri söylemiştim. Hatta kendisi beni arayıp teşekkür etmişti.”

İnternet medyasına salvo



Metiner, internet medyası ile ilgili çok ağır konuştu ve Meclis açıldıktan sonra bu konuda adım atacağını söyledi:

“İnternet medyası kadar tehlikeli, gayri ahlaki bir mecra olamaz. Eline kalem alan, müstear isimle istediğini yazıyor. Sonra biz bu kişilerin kim olduğunu bulmakla uğraşıyoruz savcılık aracılığıyla. Kimsenin böyle bir şeye hakkı yoktur. Ben bu konuyu Oktay Ekşi ile de görüştüm. Partimiz ve hükümetimizin bu konudaki duyarlılığı da biliniyor. Meclis açıldığında bu konuda tekliflerimizi de vereceğiz, girişimlerimizde de bulunacağız.”



