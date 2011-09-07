Mehmet Metiner, Başbakan'dan özür diledi

T24 - AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, internete düşen ses kaydında 'Erdoğan'ın kapasitesi Türkiye'yi yönetmeye yetmez' sözlerinin kendisine ait olduğunu kabul etti ve Başkakan Erdoğan'dan özür diledi.





Mehmet Metiner'in Başbakan için konuştuğu video izlemek için tıklayın...







Medyaradar'ın haberine göre, Ülke TV'de dün akşam Ana Haber Bülteni'ne konuk olan Metiner, herkesin bir cahiliye dönemi olduğunu söylerek, Başbabakan’a yönelik olarak sarf ettiği sözlerden dolayı pişman olduğunu ve binlerce kez kendi şahsında özür dilediğini açıkladı.

Mehmet Metiner, geçtiğimiz hafta internete yer alan kaydı ile ilgili olarak bir komloyla karşı karşıya olduğunu savunmuştu. Metiner, ayrıca o ses kaydındaki sözlerin kendisine ait olduğu ispatlanırsa istifa edeceğini açıklamıştı. Dün akşam ise sözlerin kendisine ait olduğunu ifade ederek pişmanlığını dile getirdi.

Herkesin geçmişte içine düşebileceği hatalardan biri olduğunu söyleyen Metiner, Hz Ömer örneğini verdi.



Metiner'in Başbakan için sarf ettiği sözlerin bir kısmı şöyleydi:



Tayyip bey benim eski dostum, yani herkesten çok ve herkesten önce yakından tanıyorum. Yani onun beyin kıvrımlarında nelerin dolaştığını bilebilecek kadar kendisine yakın olan bir insanım. Kürt meselesinde Tayyip Erdoğan geri ve antidemokratik bir konumda olduğunu biliyorum.







