Mehmet Metiner: Anayasa'yı paramparça edeceğiz

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Anayasa'nın son vesayet kalesi olduğunu, onu da paramparça edeceklerini savundu.

Denizli Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Denizli'de düzenlenen 'Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa' konulu konferans, Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Konferansa TV Programcısı Kenan Yasan, Gazeteci Ömer Turan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner konuşmacı olarak katıldı.

'Anayasa'yı paramparça etmessek namert olalım'

Zaman gazetesinde yayımlanan habere göre, Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin her şeyi olduğunu söyleyen Metiner, "Recep Tayyip Erdoğan bu hükümetin sahibidir. Recep Tayyip Erdoğan siyasi hareketimizin lideridir. Ama anayasa öyle demiyormuş. Sevsinler sizin anayasanızı ya. Anayasanızı ne zamandan beri referans göstermeye başladınız ya. 'Vesayetin son kalesi' dedi Tülay kardeşim. Anayasa vesayetin son kalesidir. Onu da paramparça edeceğiz merak etmeyin. 12 Eylül faşist anayasasını paramparça etmezsek namert olalım." ifadelerini kullandı.

Metiner daha önceki bir konuşmasında da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ölümüne arkasında olduklarını anlatırken, "Biatsa biat, itaatsa itaat, ölümüne arkasında duruyoruz. Evet biz biatcıyız. Biz sadakatle ideallerimizin önderi olan kişinin izinden gitme noktasında evet biat özleriyiz" demişti.