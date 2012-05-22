Karamehmet: Tuğgeneral Ersöz, Tuncay Özkan'ı işe geri almamı istedi

"Ergenekon" davasının 186. duruşmasında tanık olarak dinlenen işadamı Mehmet Emin Karamehmet, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün kendisinden gazeteci Tuncay Özkan'ı işe geri almasını istediğini söyledi.

“İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' ve birinci ''Ergenekon'' davalarının ikinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilmesinin ardından, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 61'i tutuklu 256 sanıklı davanın 186. duruşması başladı.

Duruşmaya, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, CHP Zonguldak Milletvekili ve Başkent Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve CHP Milletvekilli gazeteci Mustafa Balbay ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 36 tutuklu sanık katıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi.

''Odatv'' davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Küçük de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmaya, dünkü oturumda tanık olarak dinlenilen merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eski koruma müdürü ve eski DSP Milletvekili Recai Birgün de katıldı.

Karamehmet: Davayla ilgim yok

Mahkemenin sorularını yanıtlayan işadamı Karamehmet, ''Benim davayla ilgili fazla bilgim yok. Savcının sorularını yanıtlamaya hazırım'' dedi.

Karamehmet, tutuklu yargılanan eski Jandarma İstihbarat Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ü tanıyıp tanımadığına ilişkin soruya karşılık, ''İsim olarak tanıyordum. Sonradan öğrendim'' derken, tutuklu sanık emekli Albay Hasan Atilla Uğur'u da ''Kürşat Albay'' olarak tanıdığını anlattı. Karamehmet, salonda bulunan sanık emekli Albay Uğur'u da teşhis etti.

Mahkeme Başkanı Özese'nin, Tuncay Özkan'ın Çukurova Medya Grubu Başkanlığı'ndan ayrılmasıyla ilgili bildiklerini anlatmasını istediği Karamehmet, ''Show TV ve basına bakan arkadaşlar, Tuncay Özkan'ın fiyatının yüksek olduğunu söyleyip, indirmek istemişler. Tuncay Bey de kabul etmemiş. 'Ayrılırım' demiş. Ben o zaman yurtdışındaydım. Döndüğümde ayrılmıştı'' dedi.

'Tuncay Özkan'ı işe geri almam istendi'

Özkan'ın ekip olarak gruba maliyetinin 9 milyon dolar olduğunu da dile getiren Karamehmet, Tuncay Özkan'ın geri alınması konusunda Levent Ersöz ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya da ''Telefonla görüştüğümü hatırlıyorum. Levent Bey, Tuncay Özkan'ın geri alınmasını istedi. Ricada bulundular. Yeri dolduğu için olamayacağını söyledim'' yanıtını verdi.

Karamehmet, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur'u tanıyıp tanımadığına ilişkin soruya da ''Evet, Jandarma Genel Komutanı'' diye yanıt verdi.

''Eruygur sizden Tuncay Özkan'ı işe geri almanızı istedi mi?'' sorusunu ise Karamehmet, ''Hayır'' diye yanıtladı.

'Pamukbank'ı sordular'

Duruşmada, savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in soruları üzerine de Karamehmet, ''Tuncay Bey'i gruba getiren ben değilim. Geldikten sonra haberim oldu. Özkan gelene kadar grup başkanlığı yoktu. Açıklanınca haberim oldu'' diye konuştu.

Levent Ersöz ve Hasan Atilla Uğur ile jandarma sosyal tesislerinde 2002 yılında Pamukbank'la ilgili görüştüğünü belirten Karamehmet, ''Pamukbank'la ilgili sual sordular. Pamukbank BDDK'ya devredilmek üzereydi. 'Neler oluyor, haksızlık, bir şey var mı?' diye sordular. Cevapladım. İkisi de üniformalıydı'' dedi.

Karamehmet, yine bir soru üzerine jandarmayla ilgili bir ihaleye girmediğini anlattı.

Pekgüzel, Eruygur'a ait günlük randevu listesinde 30 Eylül 2003 tarihinde Tuncay Özkan ve Karamehmet'in ziyaret ettiğinin yer aldığını belirterek, bu görüşmeyi sordu.

'Adet dediler ben de ziyaret ettim'

Karamehmet de Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde Eruygur'u tebrik etmeye gittiğini kaydederek, ''Bana adet olduğunu söylediler. Tuncay Özkan'ı hatırlamıyorum. Ankara temsilcisi olabilir'' dedi.