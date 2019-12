-MEHMET HELVACI: ''10 FUTBOLCUYLA ANLAŞTIK'' İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Mehmet Helvacı, yönetime gelmeleri halinde futbolu teslim edecekleri 'futbol aklı' ile prensipte anlaştıklarını ve 10 futbolcuyla ön sözleşme yaptıklarını söyledi. Helvacı, Maslak Sheraton Oteli'nde düzenlediği toplantıda, basın mensupları ve kongre üyelerinin yanı sıra internet üzerinden yöneltilen soruları cevapladı. Sportif başarıyı önemsediklerini ve futbolla ilgili girişimlerini yaptıklarını kaydeden Mehmet Helvacı, ''Futbol şubemizi yönetecek 'futbol aklımızla' prensipte anlaştık. Ayrıca 6'sı Türk, 4'ü yabancı futbolcuyla ön sözleşmeleri yaptık. Bunlarla ilgili şahsen yüklenmiş, üstlendiğimiz ekonomik gider de var. Ancak, 15 Mayıs tarihinde geç kalmamak adına bunu yapmak zorundaydık. Aksi takdirde bu, gelecek sezonun kaybedilmesi anlamına gelir. Herkes, ayın 15'inde 'futbol aklımızın' kim olduğunu öğrenecek'' diye konuştu. Helvacı, Galatasaray Kulübü'ne 14 yaşında üye olduğunu ve her Galatasaraylı gibi o tarihten bu yana başkanlığı hayal ettiğini söyledi. -NEDEN İSTİFA ETMEDİ?- Helvacı, yönetimden neden istifa etmediği yolundaki soru üzerine çok ilginç açıklamalarda bulundu. Yönetimden ayrıldıktan sonra kısa bir dönem geçtiğine dikkati çeken Mehmet Helvacı, kendilerinin ayrılışından sonra yönetim kurulunun birçok olumsuz icraatta bulunduğunu ileri sürdü. Helvacı, şöyle konuştu: ''Bu süre içinde Galatasaray Kulübü bazı icraatlar yaptı. 4 aydır her yönetim kurulu toplantısında masaya, Türk Telekom Arena ile ilgili olarak GSGM ile bir bedel ödeyerek anlaşma isteği geldi. Ben buna her yönetim kurulu toplantısında itiraz ettim. Çünkü daha önce yapılan sözleşmede bu bedel yoktu. Biz istifa ettik, 2 hafta sonra Galatasaray Kulübü, GSGM ile yıllık 1,5 milyon lira ödemek üzere anlaşma yaptı. Biz masadan kalktıktan sonra yapılan anlaşmayla artık Galatasaray, 49 yıl bedelsiz olarak kullanılacak stat için bedel ödemek zorunda. Biz masadan kalktık, Galatasaray kulübü eski yöneticilere borcunu ödemek için kredi aldı. Bu krediyle hangi yöneticilerin parasının ödendiğini bilmiyorum. Yönetimde olsaydık bunu bilirdik. Biz bu masada bunlara engel olmak için oturuyorduk.'' Mehmet Helvacı, 11 kişinin istememesine rağmen o yönetim kurulunda yer almanın hiç cazip olmadığını belirterek, ''Ancak Galatasaray'ı kendisinden çok seven kişilerin yapacağı zahmetli bir şeydir. Bu faaliyetleri görülürse bizim masadan niçin kalkmadığımız, yönetimden neden istifa etmediğimiz, net bir şekilde ortaya çıkar'' dedi. -''BAŞKAN POLAT BİZİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ''- Başkan Adnan Polat ile arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili sorular üzerine, sert açıklamalar yapan Helvacı, Adnan Polat'ın hiçbir zaman kendisini dinlemediğini ve kişisel olarak hareket ettiğini söyledi. Türk Telekom Arena'nın açılışının ardından yönetim olarak pazar günü statta 2,5 saat toplantı yaptıklarını anlatan Mehmet Helvacı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''O toplantıdan sonra düzenlenen basın toplantısında başkan Adnan Polat sadece teşekkür konuşması yapacaktı. Ancak, kendisi konuşmasının ikinci bölümünde sorumluların kameralarla tespit edeceğini ve yakalanacağına dair şeyler söyledi. Bizleri de hayrete düşürdü. Ben bu yaptığı şeyin doğru olmadığını, Galatasaray'ın kendi taraftarını savcıya, polise şikayet etmemesi gerektiğini söyledim. Bunu düzeltmesi gerektiğini ifade ettim. Düzelteceğini söyledi ama bunu yapmadı. Daha sonraki yönetim toplantısında kendisine istifa etmesini ya da seçime gitmesini söyledim. Bunları yapmaması halinde imza toplayıp seçime gideceğimi söyledim. Daha sonra da bunu basına açıkladım. Ben Galatasaray'da herhangi bir başkanın adamı olarak çalışmadım. Bizler Galatasaray'ın adamlarıyız, başkanın adamları değiliz. Kimsenin kişisel menfaatleri çerçevesinde hareket etmeyiz.'' -DİVAN KURULU TOPLANTISINDA YAŞANANLAR- Galatasaray'da kongre öncesinde yapılan yapılan divan kurulu toplantısında, başkan Adnan Polat'ın konuşmasını bitirdikten sonra ayağa kalkmamasıyla ilgili bir soru üzerine, ''Ben makama saygı gösterdiğim için ayağa kalkmadım. Başkanlık makamına aşırı şekilde saygı gösterdiğim için bunu yaptım. Çünkü Adnan Polat, Galatasaray başkanı davranışı içinde değildi. Hak etmeyene saygı gösterirseniz, makama saygısızlık etmişsiniz demektir. Ben bunu Galatasaraylıların anlamasını bekliyorum. Bunu doğru tespit edemezsek, bu günleri tekrar yaşarız'' diye konuştu. -''GALATASARAY'IN PARALI BAŞKANA İHTİYACI YOKTUR''- Mehmet Helvacı, Galatasaray'ın paralı başkana ihtiyacının olmadığını, kimsenin de Galatasaray'dan zengin olmadığını ifade etti. Helvacı, ''Hiçbir kulüp başkanı ve yönetici, Galatasaray'dan büyük değildir. Galatasaray'ın kurtarıcı rolüne ihtiyaç yoktur. Kurtarılmaya muhtaç değiliz. Şu an sadece futbolda sportif olarak başarısız bir takım var. Galatasaray'ın paralı bir başkana ihtiyacı yoktur. Bilgili, programlı, deneyimli, planlı bir başkana ihtiyacı vardır. Galatasaraylıları anlayacak, ciddiye alacak bir başkana ihtiyacı vardır. Para sahibi olmanız, bazen Galatasaray'da başkan olmamanız için bir sebep de ortaya çıkabilir. Hatta bu paranın kaynanın nasıl kazanıldığı bilinmiyorsa...'' diye konuştu. -RİBERY'NİN KAÇIŞI- Ribery'nin Galatasaray'dan kaçışı sonrasında yaşanan davayla ilgili bildiklerini anlatan Helvacı, CAS'taki davayı, kendi ellerinde olmayan belgeler nedeniyle kaybettiklerini söyledi. Helvacı, kulüp olarak ellerindeki sözleşmeye göre haklı olduklarını kendisinin açıkladığını hatırlatarak, ''Ancak davada, Marsilya Kulübü'nün dosyasında, o tarihteki yönetici Adnan Öztürk'ün imzasının bulunduğu özel bir sözleşme ortaya çıktı. Bu bizim elimizde yoktu. Ayrıca, futbolcunun menajerinin gönderdiği ihtarnameler de kulüp tarafından yırtılmış. Bu belgeler nedeniyle dava kaybedildi'' açıklamasını yaptı. -ARDA İNŞALLAH SATILMAMIŞTIR- Göreve gelmeleri halinde Arda'yı satmayı düşünmediklerini belirten Helvacı, ''Ancak bugün öğrendiğimiz kredi olayından sonra 'İnşallah Arda henüz satılmamıştır' diyorum'' ifadesini kullandı. Helvacı, Arda'yı takımda tutmayı arzu ettiklerini vurgulayarak, ''Eğer hala satılmamışsa yapılanmamızı gördüğümüzde, o da bizim kulübümüzde kalmayı arzu edecektir. Arda'nın bugün bu vaziyette olmasının nedeni iyi yönetilememesidir. İyi yönetilseydi, bugün bu durumda olmazdı. Kulübünde kalmayı canı gönülden isterdi'' dedi. Başkan adayı Helvacı, Riva arazisinin satılmasına karşı olduklarını ve satmayacaklarını söyledi. Başkan adaylığı için İnan Kıraç'tan izin ve icazet almadığını kaydeden Mehmet Helvacı, icazeti kongreden alacaklarını ifade etti.