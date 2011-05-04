Mehmet Helvacı: Futbol takımı için aşırı harcama yapılmayacak

T24 - Galatasaray'da 14 Mayıs'ta yapılacak olan Olağansütü Genel Kurul'da başkan adaylarından olan Mehmet Helvacı, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Murat Sabuncu'yla görüştü. Helvacı, başarısız geçen bu sezonun ardında gelecek için sadece şampiyonluk için yarışan bir takım yaratmak istediklerini belirtirken, "takım önümüzdeki yıl sadece Türkiye’de rekabet edeceği için aşırı bir harcama yapmayacaklarını” söyledi.







Murat Sabuncu'nun Milliyet gazetesinde "Önümüzdeki yıl futbol takımı için aşırı harcama yapılmayacak" başlığıyla yayımlanan (4 Mayıs 2011) yazısı şöyle:







Önümüzdeki yıl futbol takımı için aşırı harcama yapılmayacak



Galatasaray’ın başkan adaylarından Mehmet Helvacı seçilirlerse hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ancak “takım önümüzdeki yıl sadece Türkiye’de rekabet edeceği için aşırı bir harcama yapmayacaklarını” söyledi.

Koşuyolu’nda bir ofis. Biraz evvel mahkeme Galatasaray’ın 14 Mayıs’ta yapmayı planladığı başkanlık seçimine yeşil ışık yakmış. Geniş bir ofis katından içeri giriyorum. İçeride pek çok genç insan var. Duvarlarda “avukatlık diplomaları” asılı. Ana odaya girerken bir bilardo masasının yanından geçiyorum. Amerikan bilardosu. Üç bant değil yani. Mehmet Helvacı beni karşılıyor. “Oynuyor musunuz?” diye soruyorum. “Vakit buldukça. Bu aralar az ama” diyor. Aslında daha çok “elinde ıstaka etrafından gezerek” düşünüyormuş.

Sohbete başlarken telefon çalıyor. Arayan Haldun Üstünel. Helvacı ile geçmiş dönemde yönetimde birlikte çalışmış önemli isimlerden biri. Onunla bir süre konuşuyor.







Kimilerinin “mahkemenin kararına göre eski yönetimde bulunanlar bu seçimlerde adaya olamaz” yorumları yaptığı söyleniyor.

Helvacı rahat. “Olmaz öyle şey. Gireceğiz tabi ki” diyor. Helvacı “yönetim listesini yaparken kulübün insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirecek isimlere yer verdik” diyor. “Şerif Kaynar örneğin. Böyle bir isminiz var. Ve daha evvel hiç yönetimde yer vermemişsiniz. Olur mu böyle şey?” diyor.

‘Yönetim para koyar’

Galatasaray’ın borçlarını konuşarak başlıyoruz sohbete. 2010 sonundaki 440 milyon TL’lik borç ve ilk 4 ayda yapılan yeni borçlanmalar. Bir de temmuz ortasına kadar ödenmesi gereken 60 milyon TL. Mehmet Helvacı özellikle kısa sürede ödenmesi gereken borçla ilgili konuşuyor:

“Bu rakam 60 milyon TL değil. Biraz daha altında. Bu rakamı eğer seçimi kazanırsak yöneticiler olarak biz verip halledeceğiz. Bunu daha sonra Galatasaray’ın gelirlerinden geri alırız zaten. Bizim geleneğimizde kulübün kimseye borçlu kalması hoş karşılanmaz. Takımın zaten mali gücü, kaynakları var. Bunu en kısa sürede harekete geçirebiliriz. İlk ödemelerden sonra önümüz açık.”

‘Küçülme değil’

Helvacı bu noktada kritik bir cümle sarf ediyor: Önümüzdeki yıl Galatasaray’ın futbolda sadece Türkiye’de rekabet edeceğini düşünerek aşırı bir harcamayla yeni bir takım kurmaması gerektiğini de düşünüyoruz.

Hemen soruyorum: Bu bir küçülme anlamına mı gelecek?

Yanıtlıyor:

“Kesinlikle hayır. Tek hedefimiz şampiyonluk. Ama şampiyonluğun yanı sıra önümüzdeki yıl Galatasaray’ın hem idari hem de sportif olarak toparlanmasına yeniden yapılandırmasına öncelik vereceğiz.”

“Başkanlık yarışında bir dezavantajınız var sizin” diyorum. “Bir süre önce istifa etmiş de olsanız eski yönetimin içinde olmanız.”

“Sizin gibi düşünmüyorum” diyor. Hatta bir de fikrini açıklıyor:

“Bence Galatasaray yönetiminde daha evvel görev almamış olanların başkan olmaması lazım. Takımın yapısını nasıl idare edildiğini anlamadan yönetime gelirseniz sadece bu yapıyı anlamak için 2 senenizi harcarsınız. Sonra da ben başkan olursam kurumsal yapıyı, mali yapıyı kuracağım dersiniz. Galatasaray’ın kurumsal olarak da idari olarak da çok önemli bir birikimi, geleneği vardır. Yönetimden geçmemiş olanlar bunu anlayamazlar. Bu arada eski yönetimdeyken nasıl bir duruş sergilediğimi bilenler için de benim başkan adaylığım sorun yaratmayacaktır.”

‘Üç ayda bir genel kurul’

Mehmet Helvacı “ekonomik büyümenin sportif başarıya endeksli olarak gelişeceğinin” altını çiziyor. “Yapılması gereken sporu teşvik edecek, iyi sporcu yetiştirecek, iyi sporcularla iyi sonuçlar elde edilecek projelerdir” diyor. Bu noktada yeni branşların da kulübe en kısa zamanda kazandırılacağını anlatıyor. Bu branşların başında “golf” geliyor. Biri Silivri’de iki bölgede golf sahası açarak hem yeni bir perspektif hem gelir kaynağı hedefini anlatıyor.

Helvacı’nın bir diğer hedefi genel kurulu her üç ayda bir toplamak:

“Şu anda sadece yılda bir kez toplanıyor. Oysa biz her üç ayda bir toplayıp şeffaf bir şekilde hesap vermek, katkılarını almak, kimi konuları onaylarına sunmak istiyoruz. Bunu da yönetime geldikten hemen sonra hayata geçireceğiz. Yönetimlerin özellikle bütçe harcama konusunda biraz daha disipline olmaya ihtiyacı var. Seçildiğimiz takdirde bütçeyi tam anlamıyla uygulayacak bir sistemi hayata geçireceğiz. Keyfi harcamaların önüne geçmek için bu şart. Bunu yaparken eğer yönetim bütçe dışında bir harcama yapacaksa bunun da maliyetine kendi cebinden katlanacağını da eklemek isterim.”

Mehmet Helvacı bir hukuk adamı. Önümüzdeki sene yürürlüğe girecek Türk Ticaret Kanunu’na önemli katkılar sağlayan isimlerden biri. Kimi düzenlemeleri Galatasaray’ı da düşünerek önerdiğini belirtiyor. Seçimi kazanacağına inanıyor. Ben oradayken telefonu hiç susmadı. Peki, şansı ne kadar? 14 Mayıs’a çok uzun bir süre yok. Göreceğiz...

‘Futbolun bütçesi 250 milyon TL’ye çıkacak’

Mehmet Helvacı futbol için diyor ki: Futbolda mevcut bütçe yaklaşık 100 milyon dolar, biz bunu 2014 yılında 250 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Futbolda yıldız projelerimiz Futbol Aklı, altyapı çalışmaları ve transferde genç oyuncuya öncelik vermek olacak. Galatasaray’da bir futbol kimliği oluşturacağız. Bu kimliği yaratacak sistemi Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve denetlenen bir “Futbol Aklı” oluşturacaktır. Bu sisteme göre Galatasaray Sportif AŞ’de yeni bir yönetimsel organizasyon oluşturulacaktır, UEFA 2012 kriterlerine uyum esas olacaktır. 6 senenin sonunda toplam 4 şampiyonluk bizim başarı kriterimiz olacak.