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Spor

Mehmet Helvacı: 4 yabancı, 6 Türk oyuncuyla anlaştık

Galatasaray başkan adayı Mehmet Helvacı medya karşısına çıktı ve hedeflerini anlattı: Amacımız sportif başarı. 4 yabancı, 6 Türk oyuncuyla anlaştık...

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Galatasaray başkan adayı Mehmet Helvacı medya karşısına çıktı ve hedeflerini anlattı: Amacımız sportif başarı. 4 yabancı, 6 Türk oyuncuyla anlaştık...

Yıldız yağmuru

Galatasaray'da yaklaşan olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylarından Mehmet Helvacı hedeflerini açıkladı. ''Biz bir aileyiz'' sloganıyla basın mensuplarının karşısına çıkan Helvacı, önceliğin sportif başarı olduğunu belirtirken, transfer çalışmalarına şimdiden başladıklarını ve teknik direktör ile 4'ü yabancı, 6'sı Türk olmak üzere 10 oyuncuyla prensipte anlaştıklarını söyledi. Fotomaç'ın haberine göre; Helvacı, basın mensuplarının "Anlaştığınız hoca ve oyuncular kim" şeklindeki sorusu üzerine isim vermekten kaçındı.

Fotomaç gazetesi, Mehmet Helvacı'nın yakın çevresinden, teknik direktörün ve futbolcuların beşinin adını öğrendiğini iddia etti. Buna göre Helvacı, teknik direktör olarak, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'teki görevine son verilen Hollandalı Louis van Gaal ile el sıkışırken aynı takımdan üç futbolcuyla da anlaştı. Bu isimlerin Hamit Altıntop ve 1.97'lik stoper Van Buyten ile golcü Klose olduğu kaydedildi. El sıkışılan diğer oyuncuların E. Frankfurt'taki gurbetçimiz Halil Altıntop ve Milan'ın orta sahadaki Hollandalı yıldızı Van Bommel olduğu belirtildi.


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