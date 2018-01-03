"Mehmet Hakan Atilla'ya en az beş yıl hapis, Halkbank'a da 10 milyar dolar ceza verilir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, düzenlediği basın toplantısında Amerika'da devam eden "ABD, Hakan Atilla'ya karşı" davasına ilişkin açıklamada bulundu. Tek sanık olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya en az 5 yıl hapis cezası verileceğini söyleyen Aksünger, Halkbank’a da 10 milyar dolar ceza verileceğinin konuşulduğunu aktardı.

Birgün'de yer alan habere göre Aksünger, ByLock'a ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından ByLock’la ilgili bir rapor hazırladıklarını belirten Aksünger, raporun ardından ByLock’un kurucusu olan David Keynes’in kendisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını söyledi. Telefonda görüşmediğini aktaran Aksünger, kendisine atılan mailleri Başbakanlık Müsteşarı’na gönderdiğini açıkladı.

Keynes’in kendisini ve CHP’yi aramasını ‘manipüle’ olarak yorumlayan Aksünger, Keynes’in ya yerli ya yabancı istihbaratçı yahut cemaatçi olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Buradan Rize’ye bir dolar gönderemezsiniz"

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının isimlerinden Reza Zarrab'ın tanık, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın sanık olduğu davaya değinen Aksünger, şunalrı kyadetti:

“Tayyip Erdoğan diyor ki, ‘Biz İran’a mal satarız.’ Ama ne yazık ki doğru söylemiyor. Çünkü Türkiye’nin İran’a mal satması zaten serbest. İran’dan doğalgaz alabilirsin, yerine Halk Bank’tan hesap açacaksın para ödemeyeceksin, parayı oraya yatıracaksın. Karşılığında domates, salça satacaksın. Parasını da HalkBankası’ndan alacaksın. Adam dedi ki ben cari açığın yüzde 15’ini kapattım dedi. Bu kadar yalan dolan iş olur mu ya? Şimdi ne oldu, Zarrab itirafçı oldu. İtirafçısı bildiği bir şeyi saklayıp sonra onu anlatandır. Zarrab’ın en nefret

ttiği kişilerden biri benim, davada dönüp dönüp bana baktı. Ben bu davayı başından beri takip ediyorum.”

Halkbank’a 10 milyar dolar ceza

Halkbank’ın 10 milyar dolar ceza ödemeye mahkûm edileceğinin konuşulduğunu ifade eden Aksünger, şöyle devam etti:

“Türkiye’ye 10 milyar dolar civarında ceza verileceği söyleniyor. Bunu ödemek zorundayız. Ödemezsek bir dolar bankalarımızdan para aktaramayız. Peki, Mehmet Hakan Atilla’ya ne olacak? Beş yıl falan ceza alacak. Atilla, günah keçisidir. Zarrab da söyledi. Zafer Çağlayan ve Süleyman Aslan’ı söyledi. Suç sabitlenince Halk Bankası’na ceza verilecek. Zarrab’a ne olacak? Onun da anlaştığı için 10 yıl ceza alması ihtimali var. Tanık koruma programına alınacak, yeni bir kimlik verilecek, 10 yıl ABD’den çıkamayacak.”

"Ambargo da gündeme gelebilir"

Aksünger, ayrıca ABD’nin bu davayı hukuk davasına çevirmesi durumunda Birleşmiş Milletler’e (BM) gidileceğini, o zaman da ambargonun gündeme geleceğini kaydetti.